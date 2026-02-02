美加交惡再升級 川普嗆不讓美國境內超過400架加拿大製飛機起飛

美國總統川普（Donald Trump）於1月29日晚間透過社群平台 Truth Social 發表嚴厲聲明，指控加拿大政府長期以行政手段非法阻礙美國灣流航太（Gulfstream）旗下噴射機的認證程序。為此，川普宣布將對等撤銷所有加拿大製造飛機在美的適航認證，並威脅若加方不立即改善，將對所有進口至美國的加國航機課徵50%的懲罰性關稅。



此次爭議的核心在於「飛機型號認證」（Type Certification），這是飛機在該國銷售與營運的必要監管程序。川普在聲明中直指，加拿大非法且頑固地拒絕為灣流 G500、G600、G700 及 G800 等機型核發認證，並稱這些飛機是「有史以來最偉大、技術最先進的飛機之一」。

川普為何撤銷加拿大製造飛機認證？



川普表示：「基於加拿大拒絕認證灣流產品的事實，我們即刻撤銷加拿大龐巴迪（Bombardier）環球快車系列（Global Express）以及所有加拿大製造飛機的認證，直到灣流這家偉大的美國公司獲得應有的全面認證為止。」他進一步批評，加拿大正利用認證程序變相禁止美國產品在加國境內銷售。

除了撤銷認證，川普更祭出高額關稅作為談判籌碼。他強調，若加方未能在短期內修正此一狀況，他將針對所有出口至美國的加拿大飛機課徵50%的關稅。目前尚不清楚該項制裁是否會波及在加拿大組裝的空中巴士（Airbus）A220 商用客機，一旦實施，恐對北美航空供應鏈造成劇烈衝擊。

根據航空追蹤網站FlightRadar24的數據顯示，截至美東時間1月30日清晨，全美各機場約有超過400架加拿大製造的飛機正在運行。數據業者Cirium則指出，目前約有150架龐巴迪環球快車系列飛機在美國註冊，分別由115家不同的營運單位操作。

這項激進的貿易舉措是在美加外交關係日益緊繃的背景下發生的。加拿大總理卡尼（Mark Carney）1月27日曾公開否認收回先前令川普不悅的言論，並直言現在的美國「幾乎沒有什麼事情是正常的」。

卡尼上周亦針對美國的貿易政策提出警告，呼籲各國應針對華府長期推動的「以規則為基礎的國際秩序」正遭受侵蝕做好準備。面對美方的強硬立場，卡尼也致力於推動貿易多元化，試圖減少對美出口的依賴。目前在《美墨加協定》（USMCA）架構下，加拿大約有70%的出口產品銷往美國。

技術上如何執行「撤銷認證」？



儘管川普發出強硬宣言，但技術上如何執行「撤銷認證」仍存疑。在美國法規下，相關職權隸屬於美國聯邦航空總署（FAA）。儘管如此，回顧過往紀錄，川普曾多次發表類似聲明，隨後相關行政部門確實會跟進執行，僅在特定情況下提供豁免。

針對此一重大紛爭，灣流航太與龐巴迪公司目前均尚未正式發表評論。而負責加國飛機認證的加拿大運輸部（Transport Canada）目前也未對此做出即時回應。



