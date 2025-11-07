生活中心／李世宸、陳聖翰 新北報導

來自美國的醫師以及來自加拿大的虛擬製作團隊，今天（11/7）組團參訪民視林口總部，不但實地走訪了虛擬攝影棚，還登上主播台，更前往八點檔錄影現場探班，與演員合照，全程還由英語主播做英語導覽，堪稱成功的國民外交。

直升機直接降落電視台，來自美國和加拿大的貴客們參訪電視台虛擬攝影棚，精彩畫面讓大夥都看得目不轉睛。英語主播李賢治：「有一隻猴子是我的表弟，哈哈他叫做孫悟空。」英語主播全程導覽，語言無隔閡，外國朋友也倍感親切，也希望透過參訪了解更多資訊，增加未來合作機會。FluxxVPCEO華凱文：「我們在這邊舞台工作，我們從加拿大來，我們來做一些測試，與台灣團隊做研究發展。」Glassbox CEO王政堯：「使用這邊的設施去做一些，新的技術的開發跟驗證，開發完驗證完之後的目標，下一步就是要來這邊，做一些實際的拍攝。」

美加團訪民視電視台！看LED虛擬棚、登主播台還探班八點檔

來自美國的醫師以及來自加拿大的虛擬製作團隊，今天（11/7）組團參訪民視林口總部。（圖／民視新聞）





民視董事長王明玉：「歡迎你們來或許日後，我們有一些機會能合作，所以就別猶豫讓我們知道。」英語主播楊怡安：「這裡是6點到8點的主播台。」參訪新聞製作過程，賓客們不但登上主播台，還看到了台灣首位AI主播，對新聞怎麼製作的大家也嘖嘖稱奇。英語主播楊怡安：「這是燈光系統，能操控新聞畫面看到的光。」走進副控室，深入研究每檔新聞製作過程，直擊世界各地新聞現場，再透過電視機傳送最新畫面給觀眾朋友。





一行人還前往八點檔拍攝現場探班，難得看到台灣演員拍戲認真模樣，這群美國醫師有人從小在台灣長大，找了醫師好友來台旅遊，更參訪電視台做國民外交。美國醫師洪仁斌：「你看到VR畫面和技術，電視台發展的技術真讓人驚艷。」美國醫師陳立傑：「很榮幸來聽這麼特別的簡報，我印象深刻。」美國醫師寇馬克：「這裡大家都很棒很友善，帶我們看攝影棚VR畫面，所有事物都太棒了。」電視台之旅讓美加兩團隊都印象深刻，也希望透過交流拉近彼此距離。

