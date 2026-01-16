美加墨世界盃擴大48隊參賽 橫跨多城市帶動住宿商機

SoFi體育場造價超過50億美元，目前是職業美式足球洛杉磯公羊隊與閃電隊的主場。今（2026）年夏天，在這座全球最貴體育場館，將進行包括東道主美國隊首戰巴拉圭在內5場小組賽、2場32強賽與1場8強賽，總計8場世界盃比賽。而場內原本人工草坪，也將加裝排水系統，鋪上底部纖維加固真草草皮。

SoFi體育場場館營運資深總監Tony Vroman表示，「我們將鋪設天然草皮的場地，我們提供的草皮滿足國際足總球場研究團隊的要求。2025年3月，我們其實曾經建造測試場地，為2次的一日雙賽以及美國女子國家隊比賽測試，球員都非常喜歡，國際足總也有相當好評。」

另外，現有美式足球場的寬度也不夠。

Tony Vroman指出，「會挪掉我們身後球場角落的座位，這樣可騰出5公尺的空間。」

全部修改必須在賽前60日完成認證。

公視國際記者張瀚指出，「其實場地的部分，經過多年的細心籌劃還好解決，倒是各主辦城市的交通和住宿的承載能力，才是最大的考驗。」

2026世界盃首次擴大到48隊參賽，賽程延長到39日，場次爆增到104場，美國運輸部估計會有高達600萬訪客湧入。這會對交通帶來壓力，旅館與短租房已出現訂房熱潮。

AirDNA數據平台首席經濟分析師Jamie Lane分析，「就短租房每晚預訂的總數而言，像墨西哥城、波士頓、洛杉磯和西雅圖總預定量最多。但是就增長率來說，很多小城市，例如墨西哥的蒙特雷和瓜德拉哈拉、美國堪薩斯和達拉斯，短租房預訂量都在上升，比去年同期要多6到10倍。」

估計光是南加州，世界盃可帶來超過5億美元經濟效益。

體育用品店經理Alexis Uribe說，「最受歡迎的是葡萄牙隊球衣，我們賣很多C羅7號球衣，另外墨西哥球衣也賣得不錯。」

