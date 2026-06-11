美加墨世界盃規模空前，卻因政治因素而代價高昂
「這絕對是人類、全人類有史以來見過最偉大的盛事。」
這是國際足聯（FIFA）主席詹尼・因凡蒂諾（Gianni Infantino，恩芬天奴）對今夏美加墨世界盃的讚揚。
這位從不吝於誇耀足球最高殿堂賽事的機構領袖，將這屆首次橫跨整個大陸舉辦的賽事形容為歷來最具包容性、最受歡迎和最能促進團結的一屆。
然而，許多人會選擇不同的形容詞。
例如：最政治化，也是最昂貴的一屆。它也可能成為最酷熱，環境污染最嚴重的一屆。而對國際足聯而言，它無疑也將是最賺錢的一屆。
無論持何種觀點，有一點似乎肯定：在賽場的精彩以外，這場規模空前的世界盃，可能會成為史上最具爭議的賽事之一。
從球迷要承擔的高昂成本爭議，到地緣政治和移民政策的影響，再到安全問題、極端天氣、可持續發展議題，以及美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump，川普）的角色，一切都讓這場賽事既令人期待，又令人不安。
那麼，主要問題會是什麼？為什麼會這樣？它的影響又是什麼？
在週四（6月11日）開幕前，足球世界的目光都集中在墨西哥城。這個聯合主辦城市，正好反映出未來幾週賽事既吸引人、又充滿挑戰的一面。
這裡足球氣氛濃厚，也曾見證不少世界盃經典時刻。阿茲特克球場（Estadio Azteca）更將創下歷史，成為第一個三度舉辦世界盃揭幕戰的球場。
這本身當然令人期待。然而就在鄰近的美國，約75%賽事將要舉行的地方，昂貴的門票已經引起爭議；而墨西哥今年接連發生販毒集團暴力事件，安全問題也備受關注。
在墨西哥城，一些世界盃的雕像被示威者推倒；教師則為薪酬問題發起抗議，甚至表明如果訴求不獲回應，就會擾亂比賽進行。
同一時間，在提華納（Tijuana），關於伊朗隊的安排，也反映出本屆世界盃背後的複雜政治因素。
美國與伊朗：世界盃首次出現正在打仗的主辦國和參賽國
過去從未有一屆世界盃橫跨三個國家舉辦，也從未有過48支球隊、共104場比賽的規模。
不過，還有其他前所未有的事。這是世界盃史上第一次出現主辦國和參賽國正處於戰爭狀態的情況。
就在上個月，國際足聯確認，伊朗隊將訓練基地由美國亞利桑那州轉移到墨西哥。這是今年2月，美以對伊朗發動軍事行動和中東一連串反擊的又一個後果。雖然雙方在4月初宣佈停火，但衝突至今仍未完全停止。
過去幾個月，伊朗能否參賽一直存在變數。特朗普總統一度表示，讓伊朗隊參加「不合適」，稱是出於「他們自身的生命與安全」考慮；其特使甚至提議，由未能晉級的四屆冠軍意大利頂替參賽。
目前看來，伊朗仍會連續第四次參加世界盃，但該國指控美國未向部分管理和後勤人員發放簽證。有官員稱，在美國進行三場小組賽的伊朗隊，被要求「即日來回」。
週二，伊朗足協表示，他們小組賽的球迷門票配額已被取消，令人質疑政治因素正在干預賽事安排。國際足聯則回應，正努力讓伊朗球迷有更多入場機會。
另有報道指，主辦方將禁止在球場內展示伊朗革命前的國旗，再加上他們的前兩場比賽將在擁有大量伊朗裔社群的洛杉磯舉行，預料他們的比賽將充滿政治張力。
一屆高度政治化的世界盃
早在2017年，特朗普的第一任期期間，因凡蒂諾就指出，美國對多個穆斯林國家的旅行禁令，可能違反世界盃規則，甚至影響2026年主辦權。
他當時警告：「任何取得參賽資格的球隊，包括球員、球迷和官員，都必須能夠入境，否則根本無法舉辦世界盃。」
但到了特朗普第二任期，因應其移民政策，伊朗、海地、塞內加爾和科特迪瓦（象牙海岸）的球迷，都面臨不同程度的入境限制。白宮的理由是安全風險。
BBC對旅遊數據的分析顯示，48個參賽國當中，超過四分之一的球迷面臨旅遊限制、更嚴格審批，甚至更高的拒簽率。
直到上個月，來自阿爾及利亞、塞內加爾、科特迪瓦、維德角和突尼斯的旅客，才獲豁免繳交高達1.5萬美元美國簽證保證金的規定。
上週末，國際體育記者協會投訴「我們記者長期面臨一個令人無法接受的問題——定期獲得認證的同行被拒簽」。
而在週一，國際足聯表示，原定首位執法世界盃決賽週的索馬里裁判奧馬爾·阿爾坦（Omar Artan），因被拒入境美國而被剔出名單。
美國官員在週三（6月10日）表示，拒絕阿爾坦入境的原因是他與疑似恐怖組織的成員有聯繫。
索馬里也是特朗普政府推出的旅行禁令名單上的幾個國家之一。
澳洲前國腳、現為人權倡議者的克雷格·福斯特（Craig Foster）表示，這是一屆球員、球迷和官員都無法完全安心參與的賽事，甚至都未必能順利入境。
「這項運動過去十年一直強調致力維護人權，現在這種情況簡直可恥。」
「一種仍然存在的觀念應該徹底打破——體育和政治要分開。和我記憶中的現代體育賽事不同，這是一屆高度政治化的世界盃。」
自2016年上任以來，因凡蒂諾一直和主辦國領袖關係緊密。去年世界盃抽籤儀式上，他向特朗普頒發「國際足聯和平獎」（FIFA Peace Prize），更突顯兩人之間的關係。
其後，美國在委內瑞拉、尼日利亞和伊朗採取軍事行動，特朗普還暗示，可能在格陵蘭、墨西哥和世界盃參賽國哥倫比亞採取行動。
三個主辦國之間，在貿易、移民和毒品問題上亦出現緊張。特朗普更把加拿大稱為「第51個州」，有人期望，世界盃可帶來外交契機。
在這樣一場亂局中，美國將慶祝建國250週年，預料特朗普會像去年世俱盃決賽和今年世界盃抽籤時一樣，在賽事中佔據焦點位置。
在人權方面，批評聲音持續。人權觀察組織（Human Rights Watch）指，本屆賽事將成為一場「體育洗白的盛宴」；國際特赦組織則表示，賽事有可能變成「壓迫的舞台」，指出美國的移民執法存在「虐待、歧視和致命」問題，同時警告觀賽者面臨「重大風險」。
關注焦點在美國移民與海關執法局（ICE）的角色，該機構將參與整體保安工作。今年初，ICE在明尼亞波利斯的執法行動中曾射殺兩名美國公民。
對於這些批評，白宮的世界盃專責小組表示，本屆賽事將會是「史上最安全、最歡迎大家的體育賽事」，他們正致力呈現一場「展現美國好客精神、安全承諾和卓越表現」的盛事。
成本問題令賽事籌備充滿爭議
八年前，試圖從一場重大貪腐醜聞中恢復過來的國際足聯，把世界盃主辦權授予美加墨。當時的醜聞源於2010年的投票，將2018和2022年世界盃分別交由俄羅斯和卡塔爾主辦。
在兩國都必須否認賄賂指控的背景下，把世界盃放在北美舉行，看起來風險低得多，因為當地已有完善的球場設施。
另一個主要考量，是財務回報。在數十億美元的轉播和贊助帶動下，這個擴大規模、在全球最商業化市場舉行的世界盃，預計將成為體育史上最賺錢的一屆賽事。單是今年，國際足聯收入就可能達到破紀錄的90億美元。
這筆收入將讓國際足聯在未來四年向各國足協分配27億美元，既有助推動全球足球發展，也有利因凡蒂諾明年競逐第三個任期。
但這些收入本身就引發爭議，並成為賽事籌備期間的重要議題。
早在2018年，申辦團隊曾表示決賽門票最高為1550美元。但到去年12月向各國官方球迷會開售時，最貴門票已飆升至8680美元。
有球迷組織形容這是「嚴重背叛」，之後國際足聯宣佈推出少量60美元門票。不過，其定價策略，以及世界盃首次採用的「動態定價」——票價會因需求和時間變動——仍引起強烈反彈，令人擔心忠實球迷被排除在外。
在官方轉售平台上，球迷還要面對大幅加價的門票，而FIFA會從每張轉售門票中抽取30%費用。
上月，紐約和新澤西官員已就事件展開調查，指FIFA「刻意抬高價格」及「在售票上誤導球迷」。
FIFA則強調美國消費者有購買力，並指需求強勁，聲稱已售出超過500萬張門票，賽事最終將會售罄。
但BBC發現，在官方轉售平台和二手市場上，弱隊參與的比賽仍有大量門票以低於原價出售；更有消息指FIFA把滯銷門票轉到SeatGeek平台處理。
除了門票，其他開支也引起不滿。例如由紐約市中心前往決賽場地新澤西大都會人壽球場的火車票，原價約12.90美元，一度被加到150美元，其後才降至98美元。新澤西州長批評FIFA拒絕補貼交通費。
上週，FIFA宣佈基於安全理由，觀眾不得攜帶可重複使用的水瓶入場，進一步引起不滿。這項臨時政策改變，被不少人認為涉及商業考慮。
研究指出，16個比賽場地中有14個將可能出現危險高溫，因此有人擔心這項限制會影響球迷健康。在球迷團體及政界強烈反對後，FIFA最終讓步，改為容許攜帶未開封的一次性水瓶。
32年前，美國首次主辦世界盃，成功把足球帶入該國主流運動。如今，美國已有成熟的聯賽，並大量投資歐洲足球，外界對前景寄予厚望。
「1994年時，美國的足球市場還處於萌芽階段，而如今，我們擁有了蓬勃發展的職業聯賽，以及一些世界一流的體育場館，」美國足協行政總裁JT・巴特森（JT Batson）向BBC體育部表示，「今年夏天是一個改變足球在美國面貌的絕佳機會。」
然而，最新調查顯示，多數美國人認為，一般市民難以負擔入場觀賽的費用。
另一方面，近期的酒店數據亦顯示，幾乎所有主辦城市的訂房率都低於預期，令人覺得高昂成本，加上政治因素，已經影響觀賽意欲。
「不少人會被價格擋在門外，」英格蘭球迷組織負責人托馬斯·康甘農（Thomas Concannon）表示。在達拉斯、波士頓和新澤西的三場小組賽，每場預計會有約12000至15000名英格蘭球迷到場。
他說：「以原本的熱度來看，這樣的數字有點令人失望，我們原以為會更多。」
地方執法部門壓力空前
就在幾週前，華府官員表示，必須重新啟動國土安全部來負責賽事大部分保安工作。此前，一名男子被控在華盛頓一場活動中企圖暗殺特朗普。
由於國會在撥款問題上出現爭議，該部門曾長時間處於部分停擺狀態。雖然現在停擺已結束，但事件暴露出當局面對的挑戰。
「全國各地的警力都已全面投入，」白宮世界盃專責小組負責人安德魯・朱利安尼（Andrew Giuliani）上週接受ESPN訪問時這樣表示。
「當我想到地方執法部門在這40天要面對的工作，問題的複雜程度實在難以想像，這是前所未見的。我們會盡一切努力，確保不會出現任何差錯。」
朱利安尼還表示，由於部門停擺，他和其他安全規劃人員一直是「在一種束手束腳的情況下做準備」，指出「我們仍在忙於填補一些漏洞」。
除了這些挑戰，當局還要應對伊波拉疫情帶來的隱患。疫情主要集中在剛果民主共和國，而該國球隊伍將會在休斯頓、亞特蘭大和瓜達拉哈拉作賽。
美國國務院發言人表示，美方正協調相關應對措施，「以保護我們的公民，以及在世界盃期間到訪的數以百萬計的訪客、球迷、運動員和遊客。」
「最破壞氣候」的一屆世界盃
FIFA承諾，在2030年前把碳排放減少一半，並在2040年達到淨排放為零。本屆賽事全部在現有球場舉行，有助達成相關目標。然而，賽事規模大幅擴張，情況就不同了，因為航空交通已佔整體碳足跡的八至九成。
有環保人士指出，本屆世界盃將會是歷來「對氣候破壞最嚴重」的一次。由於高度依賴飛行出行，預計將產生超過900萬噸二氧化碳當量，幾乎是過去四屆平均值的兩倍。
在最初的申辦文件中，三個主辦國曾估算排放約為360萬噸，並表示希望「為體育界的環境可持續發展建立新標準」。
就在幾週前，一批國際頂尖科學家警告國際足聯，目前針對高溫的安全措施「不足」，可能令球員面對嚴重風險。
FIFA表示，它「致力保護球員、裁判、球迷、義工和職員的健康與安全」，並稱已對所有氣候相關風險作出評估。
但極端天氣的影響仍備受關注。例如比賽若因雷暴暫停，可能出現長時間延誤——6月6日，沙特阿拉伯在德州對波多黎各的熱身賽，就曾中斷近兩小時。同時，外界也關注FIFA是否正在加劇問題。
今年5月，因凡蒂諾提到足球在美國的經濟潛力，指出當地目前只佔全球足球經濟的3%，意味著仍有數以萬億美元計的發展空間。
接下來幾星期，將會看到這股體育和商業力量，是否能在美國進一步擴展。
又或者，看到這項賽事會否被自身的高成本和政治因素所拖累。
舞台已經準備就緒，頂級球星即將登場。但本屆賽事或許也在顯示，這項運動，以及關注它的人，究竟願意承受多大程度的擴張與膨脹。
其他人也在看
國泰金獲利好到爆！ 5月EPS 4.07元 調整後5個月賺贏一整年
國泰金控今日公布財報，2026年5月稅後淨利140億元，累計稅後淨利達599.3億元，EPS達4.07元；5月單月獲利調整後逾450億元，累計獲利調整後逾1,250億元，已超越2025年全年獲利表現；由於主要子公司獲利動能強健，5月獲利皆創同期新高，其中，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利亦創歷年同期新高，國泰金控及國泰人壽累計調整後獲利創同期新高。
2026世界盃》西班牙成奪冠大熱門 運彩冠軍賠率出爐、投注玩法一次看
2026世界盃足球賽即將於台灣時間明（12）日點燃戰火，本屆賽事首度橫跨美國、墨西哥、加拿大三國聯合舉辦，並擴編至48支參賽隊伍；賽程從小組賽一路進行至32強、16強、8強、4強及冠亞軍決賽，總計將進行104場比賽，創下歷屆世界盃新高。 …
追花蓮營養午餐弊案！ 副縣長顏新章以被告身分約談
地方中心／趙永博 花蓮報導檢調調查源自2023年花蓮縣的營養午餐弊案，上個月的首波搜索行動中，已偵辦六人，現在案情又有最新進展！今天一早，調查站人員到縣府，以被告身分帶回花蓮縣副縣長顏新章、縣府秘書長饒忠則是以證人身分，被帶回！在地議員推測，整個案情恐怕繼續向上延燒！
駁霸王條款！中國遊戲公司拒讓母親繼承過世兒子遊戲帳號，法官直接打臉
一名中國遊戲玩家病逝世後留下 87 個實名認證的遊戲帳號，其母親要求遊戲公司將帳號過戶到自己名下卻遭到拒絕，最終告上法庭。而最近，北京石景山法院對這起涉遊戲帳號繼承糾紛案作出判決，認定遊戲帳號的使用權具備財產屬性，屬於可繼承的虛擬財產，要求遊戲公司必須在判決生效後 15 天內，協助辦理實名認證資訊修改。
「都是任天堂的錯！」國外73歲阿嬤看完發表會秒買Switch 2，只為1款遊戲新作
在最近各大遊戲廠商連發接力舉辦的線上遊戲發表會中，任天堂也不落人後，日前舉辦了最新一次的線上發表會「Nintendo Direct」，並且也帶來了《薩爾達傳說：時之笛》、《異度神劍》等大作 IP 的最新消息。其中《異度神劍》直接公布新作《異度神劍 Genesis》的消息也讓許多粉絲非常激動，甚至就讓一位已經 73 歲的紐西蘭老奶奶等不及了，直接買一台全新的 Nintendo Switch 2 主機。
總統提名監察院長陳永興、副院長王榮璋 監委提名名單一次看
第六屆監察委員任期將於7月31日屆滿，監察委員提名審薦小組召集人、副總統蕭美琴今天（11日）上午宣布，總統賴清德提名前任台灣人權促進會會長陳永興，擔任監察院長、現任監察委員王榮璋為副院長，另提名27人擔任監委。期待全體被提名人獲得立院同意，懇請立法院恪盡憲法忠誠義務，以客觀角度審視所有被提名人，維持憲政機關監察院的正常運作。
苦撐無止境手術化療...他靠「打電動」撐過最黑時刻，德國29歲抗癌玩家感謝文逼哭網
PlayStation 和 Xbox 遊戲主機成為了抗癌路上的心靈避難所！一名來自德國的 29 歲玩家 Round-Salamander-674 近日在 Reddit 社群感性發文，表示在自己最艱難的化療期間，遊戲成為了他短暫逃離現實痛苦與癌症折磨的唯一出口。
才稱鄭麗文「被破格招待」！傳被美國放鴿子 學者分析：光速打臉
國民黨主席鄭麗文近日訪美，原本預計前往白宮拜會美國國家安全會議（NSC）官員，卻傳出地點被改為美國在台協會（AIT）華府總部，接待的官員層級也不如先前同樣訪美的台中市長盧秀燕，最後還在未告知原因下被取消會面，不過國民黨尚未證實。對此，加拿大約克大學教授沈榮欽分析，美國可謂是「光速打臉」鄭麗文，加上立法院長韓國瑜傳出將受邀訪美，「美方的態度似乎頗為清楚」。
明天天氣西半部防雷陣雨、晚起趨緩 周日鋒面再臨 端午連假估天氣穩定
中央氣象署今天表示，明天（11日）西半部易有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫雨，預估明晚起雨勢趨緩。未來一周雨勢先增後減，周日、下周一（14、15日）鋒面影響及西南風偏強，降雨最明顯，中南部地區防局部大雨或豪雨；下周二（16日）降雨漸減、氣溫回升，預估端午連假天氣相對穩定。
穀保家商擬116年停招 蔡明堂：棒球隊規畫移往三重高中
受少子化衝擊，青棒強校新北市私立穀保家商傳出116學年度將停招轉型，因穀保家商棒球隊歷來培育出許多國內外職棒好手，外界關注其棒球隊動向。穀保家商棒球隊創辦人、長期資助球隊的前新北市議員「蔡董」蔡明堂今天（11日）表示，初步規畫明年度將棒球隊移往三重高中，成立棒球專班，並強調會持續提供資源。
威力彩連28槓「頭獎衝9億」！財神爺點亮「4生肖」手刀衝了
生活中心／綜合報導威力彩頭獎已連續28期槓龜，今（11）日晚間頭獎上看9億元，不少民眾期待財神降臨、一圓發財夢。命理專欄指出，6月11日前後有4個生肖財運特別旺盛，不僅正財收入看漲，偏財運也有機會同步升溫，成為近期最受財神眷顧的幸運族群。
火腿「新王牌」誕生！孫易磊先發6局無失分狂飆8K！勝投只差隊友火力支援
體育中心／綜合報導效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士的台灣投手孫易磊，於台灣時間11日下午5點重返一軍投手丘扛先發，將對戰橫濱DeNA灣星，力拚日職生涯首勝入袋，這也是本季孫易磊首度在一軍登板。
Faker在台灣社群成「省錢代名詞」？破億年薪卻過著「5000元生活」的傳奇
Faker（李相赫）作為《英雄聯盟》的傳奇電競選手，驚人的年薪和私底下完全相反的超樸素生活作風，在台灣社群上居然成為了一種代名詞？有網友好奇問「精緻窮的相反應該叫什麼」，沒想到下方留言獲得最多認同、斬獲破千讚的答案，居然直接寫著「Faker」。
中職／兄弟連日無賽事！平野惠一妙語解析職棒現實：贏了就說調整得真好
台灣本週受到雨勢影響，9日和10日3場中職比賽都因此延賽，11日「龍象戰」終於能如期開打，賽前中信兄弟總教練平野惠一指出其實延賽並非壞事，也談到職棒的現實面，這段時間的調整好與否，取決於上場能不能拿下勝利。
2026世足賽賽程：6月12日開幕戰時間、直播轉播線上看管道總整理 重點一次看！【2026年國際足總世界盃】
2026年第23屆國際足總世界盃於台灣時間6月12日至7月20日舉行，48支球隊角逐大力神盃。
簡體字"中國拼裝三輪車"趴趴走 網友:台中變中國城?
民視新聞／綜合報導台中市南屯區，最近有民眾在路上看到，中國拼裝三輪車，載著回收物趴趴走，不僅沒有車門，疑似也沒有車牌，車身上寫著中國美運。讓民眾立刻想起，在中國鄉下這種車很普遍，但也質疑為何中國機動車，會在台灣跑，這是合法的嗎？網友議論紛紛，擔心台中變成台灣中國城，民代呼籲市府主動盤點，看看這種車有沒有資安風險！
名古屋亞運》誰是韓國隊核心戰力？柳志炫直言是上次1球未投的郭斌
韓國職棒11日公布愛知-名古屋亞運24人名單，包括16名未服兵役選手，韓國隊專任監督柳志炫告訴韓國媒體，「思考在投手這邊給予郭斌（곽빈）較大任務。」2023年杭州亞運韓國隊蟬聯金牌，不過郭斌1球未投獲得免服兵役優惠。
基隆港貨櫃"氯磺酸"外洩 緊急封鎖碼頭!10小時後才止漏
社會中心／陳崇翰 基隆報導11日早上，基隆港西20號碼頭危險貨櫃區，一只裝載有毒化學物氯磺酸的貨櫃，發生外洩，現場緊急封鎖。廠商到場後，全副武裝進行檢查，疑似是化學槽上蓋的墊片鬆脫導致，直到事發10個小時後，下午3點半，狀況才排除。碼頭全面暫停作業，也導致貨櫃車在外大排長龍。
大谷翔平效應席捲全美 連道奇客場廣告都被日本企業包下
圖／示意圖商傳媒｜吳承岳／台北報導日本球星 Shohei Ohtani（大谷翔平）的影響力，早已不只是球場上的勝負數據。隨著他持續成為美國職棒最具話題性的超級球星，其商業價值正快速擴大，甚至改變美國職業運動的廣告市場版圖。Los Angeles Dodgers球團總裁暨執行長 Stan Kasten 近日受訪時表示，大谷翔平帶來的商業效益遠超過球團原先預期。最明顯的現象之一，就是大量日本企業不只搶進道奇主場廣告版位，甚至連道奇前往其他城市比賽時的客場球場廣告，也開始出現日本品牌的身影。卡斯頓形容，大谷翔平是一位前所未見的全球性運動員。他不僅擁有頂尖球技，更能同時吸引日本、美國以及亞洲市場的關注。這種跨國影響力，使許多企業願意投入更高的行銷預算，只為與大谷翔平產生連結。從球場表現來看，大谷翔平依然維持世界級競爭力。作為少數能同時擔任投手與打者的「二刀流」球員，他持續展現攻守兼備的價值。無論是長打能力、上壘率、跑壘速度，或投球壓制力，都讓他成為聯盟最具代表性的明星球員之一。卡斯頓指出，大谷翔平最大的價值不只是數據，而是他能夠持續吸引全球球迷關注道奇隊。過去許多亞洲企業對美國職棒的投資相對有
世界盃運彩分析》6/12 墨西哥坐擁主場優勢 南非恐難發揮戰力
6月12日台灣運彩開放 2026世界盃 單場及場中投注賽事