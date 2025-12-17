美加大施壓委內瑞拉 哥倫比亞叛軍攻擊政府抗議

法新社報導，委內瑞拉卡拉卡斯(Caracas)政府16日對美國總統川普(Donald Trump)宣布封鎖進出委內瑞拉的受制裁油輪表示強烈憤慨，此舉可能嚴重損害委內瑞拉經濟。

馬杜洛總統(Nicolas Maduro)的政府發布聲明表示：「美國總統意圖以完全非理性的方式，對委內瑞拉實施所謂的海上封鎖，目的是竊取屬於我們祖國的財富。」

美聯社則報導，南美國家哥倫比亞警方16日表示，2名警察在西南部城市卡利(Cali)一場「全國解放軍」(National Liberation Army)的攻擊中喪命，該叛軍組織日益針對當局進行攻擊，稱這是為了表達對美國在加勒比海地區軍事集結的反對。

警方表示，這兩名員警當時正騎機車巡邏一個社區，卻遭到路邊炸彈的攻擊。兩名員警被送往附近醫院，但最終傷重不治。

西班牙文縮寫為ELN的「全國解放軍」，14日發起了一場為期72小時的「武裝攻擊」，以抗議美軍在加勒比海的兵力集結。

在武裝攻擊期間，該組織控制地區內的學校與企業被迫關閉，同時叛軍加強了對政府目標的攻擊。

ELN尚未聲稱為卡利的攻擊事件負責。

哥倫比亞人權監察使馬林(Iris Marin)15日表示，該組織在週末發起的武裝攻擊期間，襲擊了一座警察局和一個軍事基地。這些攻擊發生在哥倫比亞與委內瑞拉接壤的省份，造成一名救護車駕駛喪命。

卡利以南60公里處的哥倫比亞城鎮布宜諾斯艾利斯(Buenos Aires)，其當局16日表示，當地警察局遭到哥倫比亞革命軍異議組織「中央參謀部」(FARC-EMC)發射的火箭攻擊，這個叛軍組織還封鎖了通往該城鎮的道路。

分享在社群媒體上的影片顯示，該城鎮的民宅和政府辦公大樓在攻擊中嚴重受損，其中包括哥倫比亞農業銀行(Agrarian Bank)的當地分行。這家銀行發布聲明表示，該小鎮兩名警察在與叛軍交火時喪命。但哥倫比亞國家警察稍後發佈聲明表示，沒有警察喪命，但補充說有8名員警受傷。

哥倫比亞政府一直批評川普政府向委內瑞拉總統馬杜洛施壓，包括向委內瑞拉沿海地區部署美軍軍艦和戰鬥機。

川普政府上週扣押一艘位在委內瑞拉海岸的受制裁郵輪，哥倫比亞總統裴卓(Gustavo Petro)稱此舉為「海盜行為」。

不過哥倫比亞官員15日表示，ELN對美國干預的抗議「毫無意義」，因為其目標是哥倫比亞的農村與城市社區。

ELN是一個受古巴革命(Cuban Revolution)啟發的馬克思主義組織，據估計在委內瑞拉和哥倫比亞有約6,000名武裝人員。ELN被控在這兩國境內經營非法礦場和毒品走私路線，且支持委內瑞拉的實際領導人馬杜洛。

年輕時曾是另一個叛軍組織成員的裴卓，一直試圖與ELN進行和平談判，但由於該組織在哥倫比亞的卡塔通博(Catatumbo)地區對多個村落發起一系列攻擊，導致超過5萬人流離失所，談判於今年1月暫停。

裴卓指控ELN背棄了其革命理想，近期並將該組織稱為一群「披著游擊隊外衣的毒販」。