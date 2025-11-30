美加州兒童生日派對發生槍擊事件 14人中彈4死、兇手仍在逃

美國加州斯托克頓（Stockton）一家餐廳當地時間29日發生槍擊事件，造成4人死亡、10人受傷，受害者包含兒童與成年。目前尚不清楚犯案動機，也未確定嫌疑人身分及進行任何逮捕。

美國加州斯托克頓一家餐廳29日晚間6時左右發生槍擊事件。 （示意圖／unsplash）

據多家美國媒體報導，美國加州斯托克頓一家餐廳29日晚間6時左右發生槍擊事件，當時一個家庭正在此舉行兒童生日派對。

聖華金郡（San Joaquin County）警長辦公室發言人布倫特（Heather Brent）表示，受害者包括兒童和成人，初步跡象顯示這可能是一起有預謀的襲擊事件，但尚未確定嫌疑人身分或進行任何逮捕。

廣告 廣告

據了解，現場有14人中彈，當中4人死亡，另有10人受傷。目前受害者的具體情況、年齡和性別尚不清楚。調查人員正在努力確認槍手身分。

斯托克頓是加州一座擁有約32萬居民的城市。加州州長加文紐森的辦公室表示，州長已聽取了有關這起「駭人聽聞的槍擊事件」的簡報。

延伸閱讀

運算感情！AI教授選妻精挑「星座」 條件博士、身高還要165

黃仁勳快閃台灣不忘內湖這家牛肉麵 請客買單全場嗨翻！

看好AI市場！台達電子公司泰達電決議興建泰國新廠