美加州兒童生日派對遭槍擊 已知4死11傷

29日的一聲槍響，讓美國加州的城市斯托克頓陷入恐懼。當天傍晚，有身分不明的歹徒闖進一場兒童生日派對上，持槍襲擊出席派對的民眾，有4人不幸中彈身亡，其中包含3名兒童，年齡介於8到14歲，另外還有11人受傷。

不幸中的大幸是，剛滿2歲的小壽星平安無事，但嫌犯趁機逃逸。市長誓言要把歹徒繩之以法。

斯多克頓市長富加齊強調，「首要之務是確保家屬都有人照顧，我們也將會將犯下這起令人髮指罪行的人逮捕，並繩之以法。」

警方表示，開槍地點從舉辦派對的宴會廳內，一直持續到宴會廳外，推測兇手可能不只一人。

聖約金縣治安官維斯羅說：「這不是大眾必須害怕的東西，這不是某種兇手走進去只是想殺人的恐怖攻擊，我們在掌握全部事實以前，不會說這是否和幫派有關。」

警方初步推斷，兇手可能是針對特定目標，而不是隨機犯案，初步排除恐怖攻擊的可能性。不過兇手到底是誰、動機又是什麼？當局掌握的資訊相當有限。警方呼籲，有任何相關資訊或影像的民眾，應該盡快出面與官方聯絡。