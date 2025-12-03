美加州喜瑞市議員訪高雄 盼促締結姊妹市
（中央社記者蔡孟妤高雄3日電）美國加州喜瑞市（City of Cerritos）議員黃正芬昨天拜訪高雄市議會，表達希望促成兩市締結「姊妹市」或建立「姊妹議會」；黃正芬與高雄市議長康裕成是高中同學，雙方再次相聚，也重溫同窗情誼。
康裕成昨天迎接久別重逢的北一女高中同學黃正芬，及與同為校友的丁音升、朱愛梅等人到訪。由於適逢市議會總質詢期間，康裕成也邀高雄市長陳其邁一同會面合影。
睽違多年再次相聚，康裕成笑談當年求學時光，表示每段點滴都像昨日般清晰，「歲月會改變很多事情，但學生時代的友情永遠最真」，康裕成說，能在公共服務的道路上與老同學再次相遇，是人生最美的緣分。
雙方並交換2026年月曆，黃正芬對於高雄市以美麗花卉為主題的月曆愛不釋手，直呼城市魅力十足。康裕成還贈送國立台灣歷史博物館典藏的常玉雙杯；陳其邁說，高雄是一座「蒙福」城市，能迎接跨國議員來訪，令人倍感溫暖。
黃正芬此次來訪，也表達希望促成喜瑞市與高雄市締結「姊妹市」，或由喜瑞市議會與高雄市議會建立「姊妹議會」關係，深化兩地城市外交與文化交流。
黃正芬表示，高雄的文化底蘊、城市發展與市民熱情令人印象深刻，盼未來有更長遠的合作橋梁。康裕成對此表示樂見其成，希望未來高雄市與喜瑞市在文化、教育等面向展開更密切交流。（編輯：黃名璽）1141203
