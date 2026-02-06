美加州母女告4大社群公司 成網路成癮指標案例下週開庭

美國洛杉磯高等法院外，一群聲稱孩子因社群媒體傷害死亡的家長，抱著孩子們的照片，準備在此守夜。

下週一宗深具指標意義的庭審將登場，它將決定青少年因社群成癮導致身心傷害，是否能歸咎於社群媒體與大型科技公司的演算法，並將為相關的案件首開先例。

這宗案件的原告是代號為K.G.M的19歲少女，和她的媽媽。這對母女控訴4家社群媒體公司，TikTok、IG與臉書母公司Meta、Snapchat和YouTube母公司Alphabet，讓她從10歲起對社群網路成癮，進而引發憂鬱與輕生念頭；而跟她類似的案例並不在少數。

廣告 廣告

家長茱莉安娜阿諾表示，「他們的利潤建立在我們孩子的生命上，這就是為什麼這場審判如此重要，因為這是第1次，公眾與立法者將知道真相。」

在前往高等法院陳情的家長中，阿諾的17歲女兒從在IG上認識的人手中，拿到摻有吩坦尼的毒品，因而中毒身亡；來自洛杉磯的羅格，她的兒子艾力克12歲時因嘗試網路上流行的「窒息遊戲」而死亡；另外還有德梅，他17歲的兒子喬丹，2022年在IG上遭到性勒索後自殺身亡。

家長德梅說道，「正因為他們不負責任的商業行為，我們今天才會站在這裡。」

K.G.M的這場審判，已經成為數千件社群媒體傷害求償案的代表性案例。上個月Tiktok與Snapchat已經與她和母親和解，目前的被告剩下Meta和YouTube母公司Alphabet。

原本1月底要在洛杉磯高等法院開始審理，但因律師身體不適，開庭才會延後到2月。屆時Meta執行長薩克柏格也預定出庭作證，雙方將有一番法律攻防。

為了保護兒少心理健康，繼澳洲、法國等國對青少年下達社群禁令後，希臘也即將跟進，對象是15歲以下兒童。不過孩子們相當不以為然，認為還是有辦法能夠繞過年齡驗證。

希臘15歲青少年比提斯說：「一定會有孩子找到繞過法律的方法，不管是VPN還是其他方式，所以我不認為會百分之百有效。」

但比提斯媽媽認為，15歲這個年齡設定很適當，因為能讓孩子有時間成熟，更有能力判斷自己所看到的內容。

而希臘政府週二表示，距離宣布這項對兒童實施的社群媒體禁令「已經非常接近」。至於下週即將在美國加州展開的審理，不只是19歲少女與科技巨頭之間的官司，更可能成為全球重新界定「社群平台責任」的關鍵轉捩點。