美加州灣區氣爆已知6傷 3房屋遭炸解體

一陣刺眼白光閃過，緊接著響起巨大爆炸聲，只見火球和碎片向外噴發，現場不斷冒出濃煙。從空中鳥瞰，3棟房屋幾乎被夷為平地，剩下焦黑的大洞。

這一場事故至少有6人受傷，附近居民都感受到強烈震動，以為是炸彈或地震。消防單位趕到現場灌救，並且持續在瓦礫堆當中尋找是否還有受困民眾。

而當地有媒體報導，疑似有一個建築團隊施工的時候，損壞1條地下天然氣管線，引發氣爆。