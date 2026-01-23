美加州象鼻海豹繁殖季 爭奪地盤吸引遊客觀看

擁有龐大的體型、大鼻子，還會發出響亮吼聲的象鼻海豹正在曬日光浴。美國加州的新年州立公園是北美最大的北象鼻海豹繁殖地和保護區，每到冬天就會有上萬隻象鼻海豹爬到沙灘上繁殖，或是爭奪地盤與配偶，而這個時候總是吸引上萬名遊客前來觀賞罕見的海豹景象。

新年州立公園解說員史特恩指出，「這些就是象鼻海豹了，從12月中旬到3月底是牠們繁殖的季節，大多數的象鼻海豹都會回到牠們出生的海灘，雖然不是全部，但大多數都會。」

解說員帶領著遊客在沙灘上展開徒步之旅，她向遊客介紹，象鼻海豹會在19世紀初瀕臨滅絕，是因為當時人類只想從牠們身上獲取豐富的油脂而隨意獵殺，一直到19世紀末墨西哥和美國政府將牠們列為保護動物，才從當時的30到60隻增加到現在的25萬隻。

史特恩說明，「我們有3次認為牠們快要滅絕了，現在約有25萬隻，但牠們的繁殖都來自最初的那30到60隻，因此存在著族群瓶頸效應，但到目前為止牠們的情況都很好，沒有遇到任何問題。」

解說員解釋著，由於雄性象鼻海豹的男性荷爾蒙是所有哺乳類動物中最高的，因此牠們一到岸上只想交配、打架跟進食，而牠們的打架方式是以胸部互相撞擊搏鬥，但也只有最強和最能打的海灘霸主才有交配的權力。

遊客卡恩表示，「太令人驚嘆了，但又會忍不住想牠們是如何從A移動到B的，牠們看起來行動緩慢，但實際上速度又快，體型又大，還會發出吼叫般的聲音。」

年幼的象鼻海豹體重也有34公斤，但牠們會瘋狂地把自己不斷吃胖，因為雄性象鼻海豹的體型越大代表越有競爭力，只是體重快速增加，可能大到是雌性的5倍，讓牠們越容易被其他海洋掠食者虎鯨跟睡鯊發現，增加被捕食的風險。