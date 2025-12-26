美加州豪雨引洪災3死 州長宣布6郡進入緊急狀態

美國加州在耶誕節這天遭到豪雨肆虐，引發洪水和土石流警報。根據法新社報導，受到這波從夏威夷一路延伸到北美洲西岸高濕度的溫暖氣流影響，預計幾天內就會為加州帶來數個月的降雨量。

截至耶誕節當晚，美國第2大城洛杉磯的部分地區降雨量高達270毫米，當地人民緊急撤離，主要道路也封閉中，但還是造成至少3人死亡，包括其中1名被倒塌樹木砸死的男子。

居民邁爾斯說：「我昨天早上8點起來，接到我爸爸的電話，爸爸說剛才消防人員救了他。我問是從哪裡救出來的，他說公寓裡淹水高達2英尺深。」

南加州的部分地區，在下一波的濕冷天氣來到之前，降雨稍微緩和，而洛杉磯還在持續降雨中，因此加州包括洛杉磯在內的6個郡已經宣布進入緊急狀態。由於許多淹水區域位於今（2025）年初野火災區，這些地方因植被遭焚毀，吸收水分能力較弱。

居民施耐德表示，「我的爺爺獲救了，但貓咪沒有。我冒著大雨從家走了1.5英里的路，穿過這些障礙物，一隻一隻把牠們救出來。」

美國國家氣象局指出，這波冬季風暴是由多條大氣河流引起，在年度旅遊最繁忙的耶誕假期，從熱帶地區帶入大量水氣。

由於豪雨造成泥漿和碎屑沖向路口，導致通道被堵住，救難人員緊急前往支援，並且救出多名受困在車內的民眾，而加州州長紐森也在多個沿海城市發送緊急物資，此外加州的國民兵處於待命狀態。