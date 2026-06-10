美加強對古巴施壓 赫格塞斯將訪關達那摩灣基地

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美國五角大廈(Pentagon)在一份簡短的聲明中表示，國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)今天(10日)將前往位於古巴關達那摩灣(Guantanamo Bay)的美軍基地，「與駐古巴部隊會面」。

9日下午一份僅一句話的聲明宣佈了這趟訪問。同時，華盛頓正加大對這個由共產黨領導的島國的壓力，實施制裁和嚴厲的石油封鎖。

美國總統川普(Donald Trump)曾多次表示，他希望推翻古巴的共產政權，並將此舉與古巴裔美國人的強力政治支持聯繫起來。這些古巴裔美國人曾幫助他重返白宮。

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五角大廈表示，除了關達那摩，赫格塞斯還將前往位於佛羅里達州坦帕(Tampa)的美國中央司令部(US Central Command, CENTCOM)總部。中央司令部負責指揮美軍在中東的部隊，包括針對伊朗的軍事行動。

上個月底，負責指揮美國在拉丁美洲軍事行動的最高將領造訪了關達那摩，在當地會見了古巴軍方領導人。

美國軍方當時表示，杜諾文(Francis Donovan)上將的會晤是「就作戰安全事宜進行的簡短交流」。

而在兩週前，美國中央情報局局長(CIA Director)雷克里夫(John Ratcliffe)訪問了哈瓦那(Havana)，並與古巴官員會面。

位於邁阿密東南方約700公里、座落於古巴東南海岸的關達那摩灣，因2001年9月11日恐怖攻擊事件後虐待被拘留的囚犯而惡名昭彰。

川普也曾試圖將該基地用作為遣返移民的拘留中心。(編輯:王志心)