美加強對委內瑞拉軍事施壓 巴拿馬與多家航空停飛委國

兩家巴拿馬航空公司今天(4日)表示，將暫停往返委內瑞拉的航班兩天；因美國加強對委內瑞拉軍事壓力，促使它們加入其他多家停飛的航空公司行列。

巴拿馬航空(Copa Airlines)及其廉航子公司Wingo表示，由於飛行員回報導航訊號時有干擾，兩家公司將在今明兩天暫停往返卡拉卡斯(Caracas)的航班。

兩家公司強調，停飛屬「預防性決定」，並承諾會在24小時內提供更多資訊。

自8月以來，美國以「打擊毒品走私」為名，在委內瑞拉近海部署多艘軍艦。

美國總統川普指控委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolás Maduro)領導一個販毒集團，但委國政府予以否認。卡拉卡斯方面反擊稱，華府真正的目的，是推翻馬杜洛政權並奪取委國石油資源。

川普29日更進一步升級警告，稱委內瑞拉領空應被視為「已關閉」。美國航空主管機關上週也敦促民航機在委內瑞拉領空「提高警覺」，理由是當地「安全情勢惡化及軍事活動升高」。

在這項警告發布後，包括西班牙伊比利亞航空(Iberia)、歐羅巴航空(Air Europa)、葡萄牙航空(TAP)、哥倫比亞航空(Avianca)、巴西高爾航空(GOL)、智利南美航空(LATAM)以及土耳其航空(Turkish Airlines)等多家航空公司，陸續暫停飛往委內瑞拉的航班。

委內瑞拉政府其後撤銷部分航空公司的營運權，批評這些公司屈服於美國的「國家恐怖主義」。(編輯：宋皖媛)

