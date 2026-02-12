美加強施壓伊朗！ 五角大樓通知第二艘航母「布希號」進駐中東

有美國媒體爆料稱，美國國防部已對正在維吉尼亞州外海實施演習訓練的「布希號」航母艦隊下達命令，要求其準備部署至中東地區。 圖：翻攝自 X Frontalforce

[Newtalk新聞] 雖然美國與伊朗已開始針對核議題進行談判，但美軍仍持續加強對中東地區的軍事部署，為可能發起的打擊行動進行事前準備。目前，五角大樓已決定將正在維吉尼亞州外海進行演習訓練的「布希號」航母（CVN-77）部署至中東地區，成為繼「林肯號」（CVN-72）後，第二支進駐中東的美軍航母艦隊。

美國《華爾街日報》周三（11 日）發布的獨家報導，三位匿名美國官員透露稱，五角大樓已向正在執行訓練任務的「布希號」航母戰鬥群發布通知，要求該艦隊做好準備，部署至中東地區。該報導表示，由於美國國防部計畫讓「布希號」在兩周後從美國東海岸出發，推測「布希號」可能加快演習進程，以滿足美軍高層的部署計畫。

廣告 廣告

該報導指出，具體的部署命令可能在「數小時內」發布，但截至目前為止，美國總統川普仍未下達向中東地區部署第二艘航母的命令，「實際的部署計畫可能還會進行調整」。

報導稱，川普曾在當地時間 10 日接受美國《Axios》專訪時，宣稱自己正在「考慮」派遣第二支航母艦隊進駐中東地區，準備在與伊朗的談判失敗後，對伊朗發起軍事行動。該報導強調，美軍上次在中東地區部署「雙航母」已可以追溯至 2025 年 4 月。當時，由「杜魯門」號航母打擊群與「卡爾．文森」號航母打擊群組成的美軍部隊針對葉門胡塞武裝的據點發起大規模空襲，試圖遏制該組織對紅海地區航行安全造成的影響。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

「馬英九再現死亡之握」謝金河：岡田克也落選是台灣很多人的鏡子

川普嗆要加派第二艘航母逼伊屈服! 外媒：可能派「這艦隊」打擊群