美加旅行社越南富國島行程爭議 林大鈞不起訴

美加國際旅行社2024年農曆春節期間承攬292名旅客前往越南富國島旅遊行程，因與地接旅行社WInnER國際旅行社在款項支付上發生爭議，WInnER要求旅客先支付每人720美元，方能繼續行程，造成旅客險些被「丟包」。事後，WInnER旅行社及張姓旅客對美加旅行社負責人林大鈞提出詐欺等告訴。台北地檢署調查後認定，林大鈞已支付2781萬餘元款項，並無詐欺犯意，今（5）日予以不起訴處分。

事件經過

檢調調查指出，美加公司於2024年2月9日、10日 推出富國島5 天4夜行程，292名旅客分別支付4萬5千至5萬7千元不等費用，合計約1500萬元。美加公司找WInnER旅行社合作，負責旅客在越南的行程。然而，WInnER稱尚未收到美加全額付款，要求旅客先支付720美元，才能繼續行程，導致部分旅客額外支付費用。

WInnER旅行社唐姓人員於偵訊時指出，美加公司僅支付70萬元預付款，尚有500萬元未支付，多次以「即將匯款」、「請領隊帶去越南」等語誆騙，事後又避不見面，造成旅行社損失 440 萬元。另一名揪團20人的張姓女團主控訴，美加公司收取近60萬元團費後，卻查不到機位，也未退回全額款項，因此向林大鈞提出詐欺告訴。

林大鈞說法與檢方調查

林大鈞否認有詐欺犯意，表示接手美加公司時公司已有負債，受疫情影響亦虧損200多萬元，此次出團已支付包機、飯店、地接及行前費用共計2781萬餘元，僅剩687萬餘元未支付（含地接費用），並非刻意不付款。林表示，案件爆發後公司帳戶遭凍結，因此短期內無法支付款項；與張女團主的糾紛，也已達成和解。

檢察官調閱資料發現，美加公司原與WInnER協議於1月底前支付全款，後延至2 月26日。由於旅客反映餐食有問題，WInnER擔憂美加公司刻意扣團費，且要求先付款未果，才告知旅客須額外支付720美元，但美加公司並未表示不願付款。

檢方最後認定，林大鈞並無詐欺或違反人口販運防制法犯意；張女部分，雙方已達成和解並撤回告訴，故亦予以不起訴處分。

