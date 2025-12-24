美加日韓「耶誕空投」行動 送暖太平洋島國

記者賴韋廷／綜合報導

美國太平洋空軍（PACAF）23日宣布，與加拿大、日本和南韓攜手執行的年度「耶誕空投」（Christmas Drop）行動已圓滿落幕；由各國運輸機將生活物資空投至太平洋多處偏遠地區，在與區域友邦拓展互動同時，也有助增進人道救援／災害防救（HA/DR）作業互通性。

PACAF表示，今年第74屆「耶誕空投」行動，仍循例由駐日美軍第374航空遠征聯隊（AEW）擔綱，並與皇家加拿大空軍、日本航空自衛隊及南韓空軍合作，派遣C-130運輸機與地勤人員進駐關島；自本月3日至16日間執飛多趟長程任務，空投270組內含民生物資、藥品、食物、玩具和禮物的包裹，向密克羅尼西亞、馬紹爾及帛琉境內的59座偏遠島嶼約5萬6千名居民，獻上耶誕佳節溫暖祝福。

美國空軍指出，多國部隊在此次行動中展現優異的「彈性戰鬥部署」（ACE）能力，可將戰術空運能量自原本駐地迅速移往關島，同時透過各項任務簡報與經驗交流，順利完成任務。在向區域友邦提供人道援助同時，也有助提升各國人員經驗交流、強化裝卸、空投等多項課目作業互通性。各國機隊也利用任務尾聲，在安德森空軍基地舉行「大象走路」（Elephant Walk）大規模密集隊形演練，展現團結力量，同時向區域對手傳達美國與盟邦隨時「準備就緒」的關鍵信號。

日本防衛省也表示，空自隊員也運用此次部署任務契機，在關島與美國、澳洲及印度攜手執行「印太後勤網絡」演訓，想定災害危機情境模擬執行快速空運作業演練，共同傳達維護「自由與開放的印太」（FOIP）承諾。

年度「耶誕空投」行動落幕，美、加、日、韓C-130機隊在關島執行「大象走路」演練。（取自安德森空軍基地臉書）

各國人員合作將各種物資裝入箱中。（取自DVIDS網站）

軍方也與當地兒童合作製作物資箱。（取自DVIDS網站）

加拿大空軍C-130起飛準備執行空投任務。（取自DVIDS網站）

日本C-130運輸機正在空投物資箱。（取自DVIDS網站）

各國機組員在執行空投任務期間均佩戴耶誕帽，十分應景。（取自DVIDS網站）

美軍裝運士將物資箱推出貨艙，投放至指定投落區。（取自DVIDS網站）

美、日、澳、印成員攜手合作，透過此次行動場合進行「印太後勤網絡」演訓。（取自日本防衛省「X」）

美軍延續慣例，讓官兵自行設計第74屆「耶誕空投」行動紀念徽章，有助凝聚士氣。（取自DVIDS網站）