美加警告：中國駭客植入後門程式 長期滲透政府網路意圖破壞基礎設施
近年來，與中國有關的駭客一直攻擊眾多美國和全球電信公司和其他敏感目標。（圖片來源／unsplash）
《路透》報導，美國和加拿大網路安全機構周四聯合發布一份公告，指控中國駭客利用後門程式「磚風暴」（Brickstorm）惡意軟體，攻擊關鍵基礎設施
美國和加拿大政府分享「磚風暴」惡意軟體詳情，但中國否認參與其中，並回嗆美加的指控不負責任。
美加網路安全機構指出，與中國有關聯的駭客使用複雜的惡意軟體滲透，並長期控制未具名的政府和資訊科技組織。
美國網路安全和基礎設施安全局（CISA）代理局長戈杜穆卡拉（Madhu Gottumukkala）、美國國家安全局（NSA）與加拿大網路安全中心（Canadian Centre for Cyber Security）共同簽署一份公告，指控這些與中國有關聯的駭客行動，是中國和潛在攻擊關鍵基礎設施、滲透敏感網路並「植入系統以實現長期存取權」的最新例子。
中國駭客潛入外國政府網站搞破壞
中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇在一封電子郵件回覆： 「中國政府不鼓勵、不支持、也不縱容網絡攻擊 」，並駁斥有關方面對相關活動的不負責任武斷說法，因為這些說法既沒有提出任何相關要求，也沒有提供任何事實證據。
根據美國政府警告，近年來，與中國有關的駭客一直攻擊眾多美國和全球電信公司和其他敏感目標。2024年10月，有消息人士將針對美國網路安全公司F5的駭客攻擊，與中國有關聯的駭客連結起來。
根據周四發布的這一份公告和另一份更詳細的惡意軟體分析報告，這些受中國支持的駭客使用名為「Brickstorm」的惡意軟體攻擊多個政府機構和資訊科技實體。一旦進入受害者網絡，駭客就可以竊取登入憑證和其他敏感資訊，並且有可能完全控制目標電腦。
網路安全公告舉出一件實際案例，攻擊的駭客於2024年4月利用 Brickstorm入侵一家公司電腦網路，並至少維持訪問權限至2025年9月3 日。
博通也被中國相關駭客攻擊
美國網路安全和基礎設施安全局（CISA）的網路安全執行助理局長尼克安德森 (Nick Andersen) 在周四與記者的電話會議上拒絕透露被攻擊的政府機構總數，也拒絕透露駭客入侵目標後的具體操作方式。
CISA表示，該安全公告和惡意軟體分析報告是從目標機構取得的8個Brickstorm案件的樣本。駭客正在針對VMware vSphere植入惡意軟體，VMware vSphere是通訊晶片大廠博通（Broadcom）旗下VMware的一款產品，用於在網路中建立和管理虛擬機器。
博通的發言人以一封電子郵件回覆，該公司已注意到有關駭客「在獲得客戶環境存取權限後」使用Brickstorm惡意軟體的報告。發言人表示，公司鼓勵所有客戶應用最新的軟體修補程式，並遵守嚴格的操作安全措施。
9月份，谷歌（Google）發布的威脅情報小組報告稱，他們正在應付Brickstorm相關的入侵事件，這些事件涉及多個行業，包括法律服務、軟體服務提供者、業務流程外包商和科技業。
更多信傳媒報導
土洋看法分歧 中經院估明年台幣均價29.42 強過外資「3字頭」預期
1.25兆特別預算原來這樣分 中科院拿500億占4%最少 專家評IBCS：不是換個插頭就會通
外國人申請日本國籍的5年居住門檻擬延長 將與永住許可的10年一致
其他人也在看
一堆日本人不買iPhone了？Android市占首度超車 「3關鍵」讓消費者不買單
曾經一面倒支持iPhone的日本市場，如今不再是蘋果的天下，越來越多消費者開始轉向Android。這背後的原因並非單一因素，而是多重變化交織的結果，包括「iPhone售價因日圓疲軟而屢創新高」、「功能升級幅度有限」以及「創新形象逐漸淡化」，加上Android機種在價格與性能上的競爭力提升，讓日本消費者重新評估何謂「值得入手」的智慧型手機。鏡報 ・ 4 小時前 ・ 8
掀蓋式手機殼再爆紅！ 學生族群瘋用：保護效果相當好
曾被視為長輩專屬配備的「掀蓋式皮套」手機殼，近期在學生族群中掀起流行風潮。有網友在社群平台分享，班上越來越多同學開始使用這類手機殼，雖然外觀被認為過時，但實用性極高，貼文吸引超過9萬人按讚。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
獨家／華碩資安事件延燒 駭客公布7竊密檔案驚見聯發科驅動程式資料夾
民視新聞／蘇恩民報導華碩集團前天驚傳駭客攻擊，知名勒索集團Everest在暗網公告取得1TB資料且「包含相機原始碼」，震驚科技業，前天深夜11點回應期限屆滿，Everest 隨即釋出7張截圖，證明竊密內容除了相機原始碼，還包括內部修補程式、測試工具、除錯日誌等多項機敏檔案，甚至秀出含有高通晶片修補軟體、聯發科驅動程式碼、虹軟科技的資料，顯示華碩應未支付贖金，而這起重大資案事件，是否隨著供應鏈延燒其他重量級跨國企業？聯發科、高通的商業機密是否外洩？全球科技界都高度關注。民視財經網 ・ 5 小時前 ・ 9
中派機器人守中印邊境視頻瘋傳 網：不用擔心高原反應
有博主發布視頻「印度人疑拍到中國邊防機器人站崗」登上熱搜。畫面可見，在荒無人煙的高原環境中，鏡頭拉近能看到一個站立姿勢的...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 2
騙過ChatGPT幫他編寫惡意程式！日本17歲高中生成功駭入最大連鎖網咖，偷走725萬份個資只為買寶可夢卡牌
日本國內最大連鎖網咖「快活CLUB」遭到駭客入侵，伺服器內超過700萬組會員個資外流，根據警方調查發現，幕後黑手竟然是一名年僅17歲、來自大阪的高二男生，而且從小對編寫程式頗有心得的他，甚至能騙過ChatGPT既有限制，幫他完成一套惡意程式，成功入侵大企業伺服器。 東京警視廳4日表示，快活CLUB 的官方伺服器被入侵一案，兇手是一名17歲來自關西大阪的高中......風傳媒 ・ 21 小時前 ・ 3
華碩被爆「駭客入侵竊走1TB資料」 公司緊急發聲明了
華碩驚傳被駭客勒索，知名駭客集團Everest於暗網宣稱已入侵華碩內部，並竊取超過1TB容量的資料，對此，華碩今（3）日晚間緊急發布聲明，指出是供應商遭到駭客攻擊，但並未影響到華碩產品、公司內部系統與用戶隱私，將持續強化供應鏈安全。Everest表示已成功竊取華碩資料，內容包括廣泛用於筆電、手機的相機模組原始碼，含底層控制代碼、驅動程式等專有軟體。駭客要求......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 2
LINE Pay新版「用戶驚呼找不到錢」 更新後入口變動引發誤會
一名用戶日前在社群平台Threads上貼出自己的LINE Pay Money餘額截圖，並表示在完成更新後餘額竟不翼而飛，讓他急忙尋求解決方法。對此，許多網友跳出來安撫大家的情緒，並說明關鍵原因在於「入口位置不同」。「原本的錢其實還在iPASS MONEY App裡，只是更新後變成要另外下載...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
iPASS MONEY還有錢怎麼辦？啟用APP無縫轉移
[NOWnews今日新聞]擁有全台720萬用戶的電子支付品牌iPASSMONEY，將於今（3）日調整原LINEPay中的iPASSMONEY多數服務，LINEPay中的iPASSMONEY若用戶還有現...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 1
LINE續用iPASS MONEY好友轉帳！一卡通啟用
[NOWnews今日新聞] 一卡通公司為持續提供720萬iPASSMONEY用戶熟悉的支付體驗，今（5）日宣布升級服務，啟用iPASSMONEY的LINEMINIApp。讓廣大用戶得以透過L...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 發起對話
仿鋼彈機器人亮相！ 「ARCHAX」可切換四輪行走 功能更精進
日本今年國際機器人展3日開幕，其中有一台機器人，高4.5公尺、重3.5噸，而且外型酷似鋼彈機器人，引起全場注目。這台機器人，其實2023年就曾公開初代機，經過兩年時間的改良，這次首度公開露面，不僅具備駕駛艙，還能切換四輪行駛模式，功能更加精進。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
雙12接力！iPhone 17衝出史上最甜價 最高現折2410元
正式進入年末消費旺季，不管是電商平台瘋狂洗版，到百貨年終慶每天倒數，人人都在比誰折扣更狂。通訊業者傑昇通信雙12接力開跑，蘋果iPhone 17、17 Pro Max最高現折2,410元回饋果粉，三星熱銷摺疊旗艦Galaxy Z Fold7及國民機A56，活動期間59折起。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發起對話
沒刪小紅書APP「300萬用戶」恐挨罰？ 專家：不會懲處
來自中國的社群APP小紅書，不少台灣人也在使用，但詐騙案件頻傳，加上它不提供資料給執法單位，無法配合監管，被內政部公告下架，為期一年。有民眾提出，是否可透過VPN連線到境外的伺服器來進行「翻牆」？對此...華視 ・ 2 小時前 ・ 2
記憶體荒 手機將掀漲價潮
全球記憶體晶片短缺，使得人工智慧（AI）和消費性電子業者爭奪有限的供應量，帶動記憶體價格水漲船高，手機廠商也已警告手機價格可能上漲。另據研調機構IDC指出，記憶體價格大漲將手機平均售價推向歷史新高，明年全球手機出貨量預料縮減0.9％。工商時報 ・ 1 天前 ・ 3
內政部祭鐵腕！「小紅書APP」涉1706件詐騙案件 遭限制接取1年
為確保國人能安心使用安全、合法之網路平台與軟體，杜絕詐騙行為蔓延，落實相關管理與防制作為、積極保障民眾權益，是政府責無旁貸的責任。「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，前經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 8
小紅書詐騙台人調無資料 內政部：封鎖一年
[NOWnews今日新聞]內政部警政署刑事局今（4）日宣布，「小紅書」APP在台用戶已逾300萬人，前經國家安全局進行資安檢測，15項指標全數未合格。該APP自113年迄今已涉入1,706件詐騙案件，...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 3
封鎖小紅書一年！陸委會：針對詐騙和假訊息
[NOWnews今日新聞]在台擁有超過300萬用戶的中國社群平台「小紅書」APP，內政部今（4）日以資安高風險與涉詐案件失控為由，對小紅書啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定1年。對此...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 14
「小紅書」兩年涉1706件詐欺案 內政部宣布封鎖一年 數小時內逐步關閉
行政院打擊詐欺指揮中心今天表示，小紅書App資安檢測不合格，近兩年涉詐案1706件，因發函已讀不回，即起發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定一年。針對小紅書App的命令發布後，因涉及至少數百個對應IP，預計數小時內將逐步關閉，民眾屆時點選小紅書App頁面或按鈕，應該會呈現（網路）轉圈圈或連結不上狀態。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 22 小時前 ・ 585
小紅書被封懶人包／為何被禁？300萬用戶必看5大重點！
生活中心／張予柔報導針對台灣用戶快速成長的社群平台「小紅書」，內政部與刑事局今（4）日下午宣布，依據《詐欺犯罪危害防制條例》第42條規定，已對該平台啟動「網際網路停止解析與限制接取」命令，封鎖期間暫定一年。政府強調，此舉是為防止詐騙及假訊息蔓延，並非針對特定國家或涉及兩岸議題。這項措施牽動台灣超過300萬名用戶，也引發「為什麼被禁？不刪會不會被罰？用了會怎樣？」等討論。以下重點整理，讓你一次看懂。民視 ・ 17 小時前 ・ 2
小紅書涉詐台人財損逾2億 平台無改進回應！內政部：將封鎖一年
內政部依《詐欺犯罪危害防制條例》第42條「詐欺犯罪防制緊急事件」規定，對「小紅書」APP發布網際網路停止解析及限制接取的命令，暫定期間一年，後續將視該公司是否善意回應、主動配合我國相關法規，並確保國人數位安全，再研議後續處置。民眾關心以後是否無法再瀏覽「小紅書...CTWANT ・ 18 小時前 ・ 5
iPhone 也能唱 KTV 囉！Apple TV「開唱」功能搭配「Fiesta 雲端 K 歌機」讓你自由點歌還能升降 Key
如果你家 Apple TV 平常只拿來追劇看影片，那就真的太可惜囉！Apple 近期 (2025 年 9 月) 針對 Apple TV 釋出最新 tvOS 26&nb3C 部落客林小旭 ・ 1 天前 ・ 發起對話