美加警告：陸駭客滲透政府網路 竊取機密

記者賴韋廷／綜合報導

美國和加拿大網路安全機構4日表示，中國大陸駭客使用高度複雜的惡意軟體「磚塊風暴」（Brickstorm），長期滲透並取得若干、未公開名稱的政府和資訊技術機構的存取權，帶來嚴重安全風險。

鎖定關鍵設施 長期潛伏伺機破壞

新加坡《海峽時報》報導，一份由美國網路安全和基礎設施安全局（CISA）、美國國家安全局（NSA）與加拿大網路安全中心共同發布的公告指出，中國大陸駭客鎖定多個政府和資訊技術機構營運的關鍵基礎設施和網路，使用「磚塊風暴」惡意軟體加以滲透，並建立長期存取與實施破壞的能力，以取得機密資料。

CISA指出，「磚塊風暴」可用於滲透VMware vSphere及Windows系統，具多層加密能力，能讓駭客在隱蔽情況下維持存取權限，進而在受害者不知情的狀況下取得登入憑證，導致機敏資料外洩。此外「磚塊風暴」還具備自我監控的長期存續機制，能在被移除或中斷時自動重新安裝或重新啟動，以確保持續運作。

對於這項指控，中共駐美大使館發言人宣稱，中共「不鼓勵、支持或縱容網路攻擊」，並表示相關指控「不負責任」且「未提供任何事實證據」。美國政府近年已多次發出警告，指控中國大陸駭客持續鎖定美國及全球電信業者等目標發動攻擊。