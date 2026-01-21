美加速擴編無人艦隊 現役無人船納編打擊群拚2045半數無人化

〔記者吳哲宇／綜合報導〕無人艇實用化在國際逐漸出現案例，對此美國海軍決定加速擴增無人艦隊規模，除預計在今年內先將2艘「中排水量無人水面載具」(MDUSV)改隸作戰單位，同時規劃在各艦隊轄下成立USV戰隊；進而在2045年時實現近半數水面艦「無人化」目標。

軍聞網站「Breaking Defense」報導，第1水面作戰研發支隊(SURFDEVGRU 1)指揮官米勒上校16日在美海軍水面艦協會年會(SNA)上證實，支隊的「海鷹號」、「海獵人號」等2艘MDUSV，將不再擔負測試作業，並改編至水面艦隊轄下執行作戰任務。其中「海鷹號」更預定將編入航艦打擊群參與巡弋，實際執行反潛、護航等作戰任務，擴大驗證「有人／無人組合」(MUM-T)協同作戰可行性。

廣告

「海鷹號」、「海獵人號」皆由Leidos公司製造，並於2021年交付海軍，在演習中投入作為原型測試艦。

米勒進一步表示，美海軍計畫一週後就將成立3支「早期指揮」(early command)USV分隊，協助發展與整合相關教範準則。預計在2027年時將擁有11艘「中排水量無人水面載具」，至2030年時數量更要超過30艘，運用其模組化酬載能力，根據需求搭配感測器與武裝，執行情監偵(ISR)、掃雷、各式打擊與運補任務，協助有人艦艇提升作戰能量。

對此，美國太平洋艦隊水面部隊指揮官特別助理亞歷山大准將也強調，無人載具、自主系統與人工智慧(AI)的發展運用已成「現在進行式」，儘管無人艦艇未來尚不至於全面取代有人艦，但美國海軍預計至2045年時，艦隊編制中將有45%艦艇採用自主系統，藉此維繫尖端防衛戰力。

