美加速斡旋俄烏和平方案 普丁：無法接受部分條款

俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)今天(4日)表示，美國所提出結束烏克蘭戰爭的方案中，莫斯科無法接受其中部分條款。這表明，儘管美國特使進行了密集的穿梭外交，但針對達成一項協議仍遙遙無期。

美國總統川普(Donald Trump)正加強外交斡旋，以結束近4年的俄烏戰爭。但調解努力在數項條款上卡關，包括烏克蘭是否必須向俄羅斯割讓領土，以及如何保障烏克蘭未來免再遭受俄羅斯侵略等問題。

普丁在今天發表的評論中表示，他本週與美國特使所進行的5個小時會談「必要」且「有益」，但同時也是「艱鉅的工作」。他並表示，克里姆林宮無法接受部分提議。

廣告 廣告

同時，據一位不願透露姓名的川普政府高級官員透露，川普的魏科夫(Steve Witkoff)和女婿庫許納（Jared Kushner）將於4日在邁阿密與烏克蘭首席談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）會面，進行進一步會談。

普丁在今天訪問新德里之前接受了今日印度(India Today)電視台的採訪。在完整訪談播出之前，俄羅斯國家通訊社塔斯社(Tass)和俄新社(RIA)已引述了普丁的部分採訪內容進行報導。

塔斯社在報導中引述普丁的說法指出，在2日於克里姆林宮舉行的會談中，雙方「不得不逐條討論」美國提出的和平方案，「這就是為什麼會談耗時如此之久」。

普丁說：「這是一次必要的、非常具體的對話。」

普丁表示，莫斯科方面表示願意討論一些條款，而另一些條款「我們無法接受」，並補充說「這是一項艱鉅的工作」。

普丁拒絕透露俄羅斯可以接受哪些條款，以及哪些條款無法接受。參與談判的官員均未透露會談細節。