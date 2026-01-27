美加重南韓關稅！ 賴清德喊話藍白「不要有變數」 民眾黨團嗆：只會施壓人民聽話

針對川普加重南韓關稅，賴清德籲在野黨不要採焦土政策，民眾黨團今天（27日）回應，民進黨只會強壓國會與人民「不准拖，聽話就對了」。（資料照片／鄒保祥攝）

由於南韓國會未通過與美方談妥的關稅協議，美國總統川普今天（27日）宣布對韓關稅從原本15％提升至25％。對此，總統賴清德接受專訪時呼籲希望，我國國會支持台美談判結果，不要產生變卦。民眾黨立院黨團回應，民進黨政府不應忘記，當年在太陽花運動期間高舉「公開透明」旗幟，如今不只換了位子也換了嘴臉，只會強壓國會與人民「不准拖，聽話就對了」。

針對川普加重南韓關稅，賴清德籲在野黨不要採焦土政策，民眾黨團強調，南韓的例子恰恰說明一件事，民主國家在面對強權壓力與重大經貿談判時，國會不但不會退位，反而更要堅守實質審議權。南韓國會之所以審慎，正是基於對國內產業結構、勞工就業保障與國家長期競爭力的全面評估，是對人民負責的具體展現。

廣告 廣告

民眾黨團指出，反之，民進黨政府一再大內宣對美關稅降至15%是「重大成果」，卻不願對台灣人民與國會說清楚，除了要以比日韓更高的投資金額，以5000億美元加大投資美國外，「後面還有什麼？」是美豬、美牛擴大進口、汽車市場全面開放、或者是智財權保護加嚴？是否會因此犧牲人民的食品安全或導致各種市場的「重分配」。

民眾黨團表示，在種種資訊完全不透明的情況下，立法院根本無從進行實質審議與把關，產業與勞工也無法預作因應，賴清德卻在此時引南韓為例對內施壓，要求國會與社會「先接受、再相信」。

民眾黨團呼籲，請民進黨政府不應忘記，當年在太陽花運動期間，民進黨高舉的正是「公開透明、逐條審查、沒有黑箱」的旗幟，強調重大經貿協議必須回到國會、接受社會監督，如今民進黨不只換了位子也換了嘴臉，只會強壓國會與人民「不准審、不准拖，聽話就對了」。

民眾黨團說，這種挾洋以自重的行為與雙標，非但實質弱化國會監督審議、壓縮民主討論空間，更踐踏了台灣主權尊嚴與民主底線。



回到原文

更多鏡報報導

川普翻臉調高南韓關稅 賴清德示警藍白：台灣也可能變卦至25％

自提軍購條例版本挨轟 民眾黨團嗆：政府蓋「國防布」才是掏空台灣

藍白10度封殺1.25兆國防預算！傳中共點頭下週舉行論壇 民進黨團怒轟「可恥」

陳漢典、Lulu大婚！郁方搶先送自家珠寶 「黃鑽不能太大顆」超貼心原因曝光