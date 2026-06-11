美加2男為高額報酬當毒騾！ 9天內先後來台「夾帶61公斤大麻」全栽了

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今年2月間，分別來自美國與加拿大的兩名外籍旅客，在9天內先後搭機入境，企圖將多達61公斤、市值上億大麻毒品，以真空包方式夾藏行李箱企圖闖關，當場遭海關與檢調單位攔截。桃園地檢署偵結，美男THOMAS、加男IYOW依毒品等罪起訴，大麻取樣後已銷燬。

桃園地檢署表示，兩案均由財政部關務署台北關於桃園國際機場查驗時發現異狀，立即通報法務部調查局桃園市調查處偵辦，兩名被告經檢察官訊問後均向法院聲請羈押禁見獲准。

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起訴指出，19歲加拿大籍男子IYOW 與代號「Marco」、「Arthur」、「Governor」、「Ace」等不詳人士共組運毒網絡，出發前先購買加拿大多倫多飛往台灣的機票，再由「Arthur」交付2只裝有大麻的行李箱，於今年2月11日搭乘長榮航空BR35班機入境。

檢方調查，加男原本受指示將裝有33.958公斤大麻的行李箱，以「丟包」方式放置在桃園市大園區TY精品商旅房間，再由在台共犯「Governor」取走，事成後可獲得加拿大幣1萬元、約新台幣23萬1000元報酬，不過行李於入境時即遭海關察覺異狀，開箱後當場查獲大批大麻，運毒計畫破局。

另名30歲美國籍男子THOMAS則依綽號「Boeing」人士指示，於今年2月18日在美國洛杉磯機場的廁所，取得裝有毒品的登機箱及背包，再搭乘長榮航空BR15班機飛往台灣，2月20日上午7時抵達桃園國際機場。

檢方指出，THOMAS雖然不清楚行李與背包內裝有大麻毒品，但是為了賺取美金4萬5千元、約新台幣137萬元的高額報酬，仍帶著受託行李入境，按照指示送往特定旅館丟包，海關於第二航廈入境查驗時，從他的登機箱及黑、藍色背包內查獲淨重27.082公斤大麻，當場人贓俱獲。

桃檢指出，兩案總共查扣第二級毒品大麻61.04公斤，市價約9千餘萬元，可供12萬餘人次施用，若流入市面將嚴重危害國人身心健康及社會治安，考量查扣毒品數量龐大、保管不易，且具有侵害人體健康及危害保管安全風險，檢方已依刑事訴訟法、毒品危害防制條例及相關規定，於偵查終結前先行取樣並提前銷燬，降低保管風險。

檢方認為，加拿大籍男子涉犯運輸第二級毒品、私運管制物品進口等罪，並與多名未詳身分共犯具有犯意聯絡及行為分擔；美國籍男子則涉犯運輸第二級毒品、私運管制物品進口罪，與委託人「Boeing」構成共同正犯，均依法提起公訴。

桃檢強調，將持續與海關、調查機關合作，落實「截毒於關口、緝毒於境內」政策，呼籲有心人士切勿為高額報酬鋌而走險，以免害人害己。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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