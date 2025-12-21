美助日升級神盾艦 強化應對潛在威脅

記者賴韋廷／綜合報導

美國國防安全合作局（DSCA）16日宣布，美國國務院已批准最新軍售案，將向日本海上自衛隊神盾護衛艦提供系統更新、後勤維護支援，可望提升日本的海基飛彈防禦能量，加強應對潛在區域威脅。

美國《國防郵報》（The Defense Post）報導，此軍售案估計價值約1億美元（新臺幣31.5億元），將委由洛克希德馬丁集團擔任主承包商，為海自護衛艦神盾系統提供軟體更新升級、「戰鬥系統認證測試」（CSSQT）、系統整合服務與技術維護支援，以維持海自神盾系統的作業能力，同時提升與美軍艦艇間的作業互通性。

海上自衛隊目前操作包含4艘金剛級、2艘愛宕級和2艘摩耶級在內的8艘神盾艦，且正在建造2艘新型神盾系統搭載艦，計畫於2027、2028年陸續完工。DSCA強調，印太地區戰略地位極為重要，日本在美國的印太戰略規劃中也扮演關鍵角色，因此這項軍售計畫將有助提升海自防衛戰力、為維護區域穩定做出具體貢獻。

美國務院批准對日提供神盾系統後勤技術支援，有助提升海基飛彈防禦能量。圖為海自神盾艦「摩耶號」（DDG-179）。（取自海上自衛隊網站）