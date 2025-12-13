美勞動力嚴重短缺！摩根大通：或成國家安全最大威脅

摩根大通近日發布一份最新報告指出，美國正面臨嚴重的人才短缺危機，高達40%的成年人缺乏基本的數位技能。這份報告將美國的勞動力短缺問題定調為一個「關鍵的國家安全威脅」，而非僅僅是經濟問題。

摩根大通發布最新報告指出，美國正面臨嚴重的人才短缺危機。 （示意圖／unsplash）

《Axios》11日報導，摩根大通（JPMorgan Chase）企業責任全球主管兼中大西洋地區主席貝瑞（Tim Berry）表示：「當前的技能差距是一個嚴重的國家安全問題，公部門和私部門需要共同努力推動解決方案。」報告強調，若缺乏足夠的人才儲備，即使政府對AI和能源等重要產業投入巨額資金，其執行的成效也將會大打折扣。這份報告是向政府和私營企業發出的「行動呼籲」，敦促他們必須優先考慮技能再培訓和職業培訓，尤其在AI技術正在顛覆所有產業的背景下，人才問題更顯關鍵。

報告特別點出，在多個對美國安全和韌性至關重要的產業中，勞動力短缺現象普遍存在。這些領域涵蓋了摩根大通1.5兆美元（約47兆元新台幣）投資計劃的重點。如國防工業領域，46%受訪的美國國防工業基地領導人表示，他們難以招募、培訓和留住熟練的製造業工人；而在半導體產業中，價值數十億美元的晶圓廠投入運營的速度，遠遠超過企業招聘技術人員的速度。預計到2033年，該產業還需要額外380萬名工人，而其中將近一半的職位可能空缺；能源方面，由於缺乏足夠的電工和線路工人，電網現代化和電氣化計畫正在停滯，短期內對此類工人的需求缺口約為20萬人；而AI產業領域，AI技術人才需求成長速度是整體勞動力需求成長速度的兩倍。

報告認為美國多個 至關重要的產業中勞動力短缺現象普遍存在。 （示意圖／unsplash）

儘管聯邦政府已推動多項政策來應對能源、製造業和半導體等領域的勞動力短缺問題。如拜登曾通過的晶片相關法案以及大力發展工業的通膨削減法案，以及川普政府加倍重視的鼓勵製造業回流。但摩根大通的報告認為，聯邦和地方政策需要更直接地解決勞動力短缺方面的核心問題。

報告結論強調，美國可以在材料和技術上投入巨資，但如果沒有可擴展、有能力的勞動力隊伍，這些投資在尚未實現之前就有「胎死腹中」的風險。雖然現任政府已開始推動帶薪學徒制、在職培訓機會以及擴大「培爾助學金」（Pell Grants）以幫助低收入學生獲得培訓，但報告指出，這方面的政策力度仍需加強，必須將技能差距視為對國家安全構成的直接威脅，以確保對關鍵產業的投資能夠真正落實。

