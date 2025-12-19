美北卡墜機事故釀7死 前賽車手一家四口全罹難

美國北卡傳出墜機事故，一架小型商務客機從機場起飛後嘗試降落，不料機身撞擊地面起火燃燒，機上7人全數喪命，其中包括美國知名前賽車手比佛（Greg Biffle）一家四口都不幸罹難，美國運安會已調派專責小組調查事故原因。

美國北卡州飛機墜毀釀7死 運安會介入調查

出事的是一架賽斯納C550小型商務客機，登記在比佛公司的名下，當地間18號上午，飛機從北卡斯泰茨鎮這個地區機場起飛，隨即試圖折返降落，不料卻發生意外。飛機變成一團火球在地面快速移動，伴隨著濃濃黑煙直衝天際，消防車趕到現場，只見飛機殘骸還在冒煙，機上7人全數罹難，包括美國已退休的改裝房車系列賽車手比佛和妻子以及兩個孩子。

北卡警方表示，目前所有跡象都表明飛機確實離開機場，並在很短的時間內重新接近，當時似乎正在準備降落。事發當時天候不佳，空難後機場暫時關閉，美國運安會已派遣專責小組調查事故原因。

美國前改裝房車系列賽車手比佛全家罹難。圖／翻攝自IG@gbiffle

比佛在美國賽車界家喻戶曉，生平在改裝房車賽共贏得50多場勝利，今年年初還曾和川普合影，不料飛來橫禍，帶走他與家人的性命，讓不少車迷與體壇人士感到相當心碎。

國際中心／綜合報導 責任編輯／網路中心

