美北卡「老鷹把貓扔下砸中車」 擋風玻璃破大洞駕駛嚇瘋
美國北卡羅萊納州一名駕駛在開車途中，竟然從天上掉下一隻貓咪砸中她的擋風玻璃，所幸駕駛冷靜以對，沒有受傷。而這起離奇事件也引起社群的熱烈討論。
據美聯社報導，這起事件發生在北卡羅萊納州西部斯溫郡布賴森市附近的74號國道上。一名女性打911報案稱，一隻白頭鷹(Bald eagle)把一隻貓咪丟在她的擋風玻璃上，「你可能不相信我，但我剛才看到一隻老鷹把一隻貓扔進了我的擋風玻璃，玻璃完全碎了。」
據駕駛表示，當時也有另一名目擊者看見貓掉下來，並說「這是我見過的最瘋狂的事情。」
目前尚不確定貓是自己掙扎掉下來的，還是因為老鷹不想吃牠而被丟掉的，不幸的是貓咪在落地後已經沒有生命跡象。
不過根據北卡羅萊納州野生動物資源委員會主管威克斯（Kendrick Weeks）表示，掉落在車上的貓可能是被老鷹拾獲的路殺動物。「雖然白頭鷹能捕食和貓差不多大小的動物，但對牠們來說，捕食活貓比捕食死貓要困難得多。牠們通常不會捕食自己不覺得好吃的東西，而且，食腐是白頭鷹的常見行為。」
威克斯也補充說，老鷹和其他猛禽可能會因為多種原因而丟掉獵物，包括抓力不足，或者獵物掙扎。
延伸閱讀
中國國民黨黨慶誌慶 洪秀柱揭「當前台灣兩股危險力量」
結束中亞3國行...王毅再嗆高市「越紅線」 有權再清算日歷史罪責
陸動員邦交國對台灣議題表態 緬甸譴責高市違反一中、鼓動台獨
其他人也在看
高鐵站驚魂！大冠鷲猛撞落地玻璃 昏厥醒來再撞
高鐵站驚魂！大冠鷲猛撞落地玻璃 昏厥醒來再撞EBC東森新聞 ・ 12 小時前
國道驚魂！轎車行駛中突冒白煙 停靠路肩後秒變火球吞噬整車
消防隊接獲通報後立即派遣多個分隊趕往現場，抵達時車輛已全面燃燒，火勢猛烈隨即展開滅火作業，所幸駕駛反應迅速，車上無人受困未釀成傷亡。國道警方表示，第一時間接獲通報後，已立即到場協助，並在事故後方設置警示三角錐，提醒後方用路人減速通行，避免二次事故發生，至...CTWANT ・ 15 小時前
砰！「大冠鷲」誤闖嘉義高鐵站 撞擊玻璃窗倒地
嘉義高鐵站上午出現猛禽「大冠鷲」撞擊玻璃窗，整隻昏倒在地上，還一度起飛引發騷動，幸好沒有飛進大廳，最後由高鐵人員連繫專人帶走，不過救援過程，這隻大冠鷲醒來就飛走了，專家研判牠可能身體虛弱、或是透明玻璃讓牠誤判可以穿越，才會一頭撞上。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
影/慶祝活動傳槍響民眾尖叫逃命 美聖誕點燈儀式4人受傷
美國北卡羅萊納州驚傳槍擊事件！當地時間21日晚間，在康科德市舉行的聖誕樹點燈儀式上傳出槍響，共有4人中彈受傷，其中3人傷勢嚴重。中天新聞網 ・ 1 天前
2男闖恆春旅遊醫院砸救護車 警：疑殯葬業者糾紛
（中央社記者李卉婷屏東縣23日電）屏東恆春旅遊醫院院內停車場2輛救護車昨晚遭砸，警方獲報調閱監視器追查，初步釐清為殯葬業者糾紛，已鎖定2名涉案男子追查中。中央社 ・ 20 小時前
湘瑩拆避孕器3個月！突曬大肚照「肚子大到像懷孕」 穿泳裝性感現身
藝人王嫚萱（原名湘瑩）今年初無預警宣布與好友結婚，8月受訪時後透露剛把避孕器拿掉，也想要努力看看自然受孕，今（22）日她突然曬出大肚照，驚呼「肚子大到像懷孕！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
救護車也砸！球棒雙人組闖恆春旅遊醫院砸車 警方稱已掌握嫌犯
屏東恆春旅遊醫院的2輛救護車昨天（22日）晚間竟然遭人砸毀，警方獲報即追查當中，現已鎖定犯嫌身分正積極追查當中，由於放置於停車棚，應是平日可出勤的救護車，目前前擋玻璃已被毀損，顯然無法出勤，院方現正進行尋求調度當中。恆春分局指出，於昨天晚間7時獲報，指恆春旅遊醫院停於院內停車場的2部救護車遭不明人士自由時報 ・ 19 小時前
裝潢太新反而要小心？他問「台北30年老屋能買嗎」 網點關鍵：看不見的最可怕
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導房價持續攀升，尤其雙北房價更是高居不下，讓許多想買房的人開始把目光放向屋齡較高、總價相對親民的物件。不過老屋雖...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
日本住宿悄悄降價！旅客狂「取消重訂」 林氏璧點名3大地區：這價錢有夠甜
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導近期不少準備赴日旅遊的民眾發現，原本訂好的飯店價格竟悄悄下滑，甚至便宜到讓人忍不住「立刻取消重訂」。對此，旅日...FTNN新聞網 ・ 1 天前
5歲童離校獨行1哩 老師竟不知 保母巧遇接回
南加州聖塔克拉利塔市（Santa Clarita）的瓦倫西亞（Valencia）社區的一對父母，講述他們5歲兒子在老師毫...世界日報World Journal ・ 17 小時前
新／葬儀社搶生意爆衝突！2男怒砸救護車 擋風玻璃全碎
新／葬儀社搶生意爆衝突！2男怒砸救護車 擋風玻璃全碎EBC東森新聞 ・ 23 小時前
不滿員工「單飛」！葬儀惡老闆「89魂上身」院內猛砸救護車逃逸
恆春旅遊醫院22日晚間發生一起暴力事件，一間由陳男、郭男人合夥開設的葬儀社，由於不滿前員工盧男離職後私接醫院葬儀業務，雙方於是發生衝突，並在盛怒之下接連砸毀2輛救護車，並在施暴後離去，警方正追查2人到案中。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
高市「台灣有事」陸反彈 外交部：難解讀為日將協防台灣
日本首相高市早苗「台灣有事」言論，引發中日關係持續緊張。國安局表示，日中爭端短期難調和，日本雖不願爭端擴大，但也不願屈從...聯合新聞網 ・ 1 天前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
芳心暗許2／藍2026接棒縣市長說了算 新北白沒戲最多蘭竹配嘉義
CTWANT調查，國民黨籍不少縣市長2026年屆滿不能再連任，像直轄市新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，還有新竹縣長楊文科、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠，而正被停職的宜蘭縣長林姿妙也將因兩屆任滿無法再選。其中，新北市、宜蘭縣、彰化縣...CTWANT ・ 2 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 17 小時前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 1 天前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 天前