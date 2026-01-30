美匯率報告談台灣篇幅幾乎倍增 點出這些面向值得關注
美國財政部29日公布《美國主要貿易夥伴總經與外匯政策》報告，台灣因經常帳順差占國內生產毛額（GDP）比率與雙邊貿易額超過美方的標準，續留觀察名單，報告除了肯定台灣央行的匯市活動更加雙向、提高匯率政策透明度並打擊投機交易，也點出新台幣匯率仍遭大幅低估，同時提醒壽險業避險比率的潛在下降，可能提高風險。
相較於去年6月的報告概述各國經常帳順差、貿易順差及匯率政策發展，美國財政部的最新報告擴增各國篇幅，說明「成長與總經政策」、「國際收支發展」、「匯率發展」、「干預政策」、「資本管制與總體審慎措施」、及「政府投資工具」等面向，因此評論台灣的篇幅從去年6月報告的約三頁，幾乎倍增至五頁多。
以下為美國財政部匯率報告評論台灣內容的全文翻譯：
台灣在截至2025年6月的過去四季，依然維持極龐大的經常帳順差，主要是受居高不下的科技產品需求所帶動。台灣對美國貿易順差已大幅提高，延續過去五年的趨勢。台灣央行在這段期間小規模淨買入外匯，多數發生在5月匯市波動劇烈之時。儘管如此，新台幣對美元在這段期間仍升值11.2%，直到最近幾個月才回吐部分升幅。台灣央行在美國在台協會（AIT）與駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）的支持下，2025年11月14日與美國財政部發布聯合聲明，承諾至少將每季公開揭露干預匯市數據，數據延遲一季。
成長與總經政策
台灣經濟成長率在截至2025年6月的過去四季加速至8%。去年第2季意外之強的成長，促使台灣當局提高2025年國內生產毛額（GDP）成長率預測，從3.1%調升至4.5%，主要為出口激增與民間投資維持強勁的驅動。台灣擁有能在必要時進行部署的龐大財政空間，截至2024年的一般政府債務GDP占比僅26%。
台灣央行2024年初以來便維持政策利率維持在2%，原因包括國內通膨持續放緩、全球貿易不確定性增加及當地房市動態。台灣整體通膨率在2025年6月降至1.4%，低於一年前的2.4%。新台幣在截至2025年6月過去四季的升值幅度，可能已幫助在2025年初緩解通膨壓力。在這段期間，M2貨幣供給成長率在2025年6月放緩至3.1%，低於 一年前的6.2%，都還在央行的2.5%-6.5%參考區間內。
國際收支發展
台灣的經常帳順差占GDP比率在2025年6月微升至15.0%，高於一年前的14.7%。台灣極龐大的經常帳順差仍是由貨物貿易驅動，所得順差與服務業逆差大致保持不變。台灣對美國的貨物與服務貿易順差，在止於2025年6月的過去四季幾乎倍增，增加440億美元，達到1,000億美元。台美貿易餘額勁增，主要受美國對台灣科技產品的需求不墜、及企業趕在美國關稅生效前出貨所驅動。
外國直接投資（FDI）淨流出額在2025年第2季飆升至創紀錄的160億美元，幾乎比2023年第3季的84億美元前高紀錄多一倍。這些FDI流出很可能是因全球供應鏈轉移，因為台灣主要企業正尋求在美國、歐洲、日本及其他地區多元化產能。投資組合流動持續劇烈波動，2025年第1季淨流出320億美元、第2季轉為淨流入210億美元，為2009年來首見的單季淨流入。有三項值得關注的促成因素：
台灣居民的資產組合投資在2025年第2季流入70億美元，是2011年以來首次出現這類流入，相較下第1季為流出120億美元。這個變動主要由壽險業驅動。台灣壽險業向來在台灣金融帳扮演重要角色，外國資產2024年增加到約6,855億美元，遠高於2010年的約1,200億美元。台灣央行報告的產業數據顯示，5月外國資產大幅減少，符合新台幣升值及國際收支所出現的資金流入情況。
受到對台灣科技股的熱情帶動，非居民資金在2025年第2季淨流入141億美元，為國際收支紀錄的最高單季淨流入額，相較下，第1季還淨流出203億美元。
其他投資流動已局部抵銷了投資組合流動的大幅波動，從2025年第1季的90億美元負債淨額，轉為第2季的250億美元資產取得淨額，主要形式為存款機構的短期貨幣存款。
匯率發展
新台幣對美元在止於2025年6月的過去四季升值11.2%，同期的新台幣實質有效匯率（REER）與名目有效匯率（NEER）分別升值5.4%和5.8%，過去十年來的新台幣REER與NEER則分別升值8.6%和17%。
與前述的投資組合流動一致，新台幣的升值壓力在2025年5月初最大，台灣央行歸因於投機活動、出口商結匯回台及大規模外資流入股市，而當地國定假日導致流動性清淡，也可能加劇匯率快速升值。當局透過買入外匯抵抗升值壓力，但大致仍允許新台幣匯率升值約10%，到更符合台灣經濟基本面的水準。新台幣從2025年6月底到10月底貶值5.1%，使去年到10月底的升值幅度縮小至6.6%。
美國財政部評估認為，台灣人口老化與相對偏緊財政立場所驅動的高額國內儲蓄，已大幅貢獻近年的外部順差，同時龐大淨外國資產存量所產生的收入流，也支撐這些順差。雖然台灣並非國際貨幣基金（IMF）成員，IMF不會評估台灣的外部部位或新台幣的任何偏差，但根據經常帳、REER或購買力平價（PPP）估算的民間模型，都顯示新台幣匯率遭大幅低估。
干預政策
台灣央行止於2025年6月過去四季的外匯干預活動，似乎都聚焦於回應市場過度波動下的強勁升值壓力，特別是在2025年5月。但該央行在其他月份也從事規模較小的淨賣出外匯操作，並在報告指出於截至2025年6月的過去四季，淨買入59億美元的外匯，約占GDP的0.7%。當局的官方揭露資訊大致符合美國財政部的估算。
市場焦點已集中在台灣央行兩次特別強力的干預。第一次是在去年5月2-5日升值壓力最強之期，第二次是6月27-30日新台幣在境內交易的最後一小時內分別貶值0.8%和1.5%，之後在接下來兩個交易日回升。市場分析師已指出，6月30日是會計年度結算日，許多壽險業者會以期末匯率計算外匯損益。
台灣央行的遠期部位的下滑趨勢至少已暫停。該央行去年5月的長期外匯交換部位增加約25億美元，與前述的干預行動一致。台灣央行每月會公布遠期部位總額，並每半年以「國際準備與外幣流動性」模板公布更詳細的組成數據，數據延遲一季。該央行的遠期部位在三份報告的期間日趨平衡，3-12月的遠期部位占比已從2021年開始報告時的49%下滑，在2025年9月底降至28%。
台灣央行根據法定職權，藉由在匯市進行雙向調節操作，維持管理浮動匯率制度，以維護新台幣的動態穩定並抑制匯率劇烈波動。該央行在2000年代和2010年代為對抗升值壓力的長期單向干預後，2021年來的干預活動似乎已轉為更加雙向，更聚焦於緩解匯率劇烈升值或貶值壓力。台灣2020年起已每半年公開揭露匯市干預數據、從2019年的數據開始，此後台灣的報告顯示，該央行累計淨買入348億美元，在13次半年報中，有七次是淨賣出。
資本管制與總體審慎措施
台灣的資本帳大致開放，但仍保留一些資本管制措施。
台灣不允許可用本金交割的境外新台幣交易，也不允許在國外持有新台幣帳戶。
台灣限制外國投資人能投資於廣泛固定收益與櫃檯買賣金融商品的比率，不得超過匯入資金的30%，並把這項限制應用在反向指數型基金（ETF）；外國投資人可能以ETF部位與反向ETF部位對沖，僅保留新台幣曝險，從而對新台幣展開投機活動。當局已在5月新台幣升值後，加強執行這些限制。
台灣央行的外匯收支結匯管理原則要求，外資流入應導向國內證券，而非以新台幣存款持有；金管會（FSC）已調降每日盤中「借券賣出」委託數量限制，從原本的日平均成交數量30%降至3%。這些措施已抑制新台幣的境內投機活動。央行也已表示，會加強對外匯業務的專案檢查，以確保投資人遵循規範。
央行須對個人每年匯款超過1,000萬美元、及法人超過1億美元的交易進行批准。央行也能審核任何非居民超過10萬美元的外匯交易。 台灣當局正在縮減對境內銀行業的監管，試圖發展本地資產管理產業。若成功，這些調整可能提高居民與非居民的資金流入。
金管會在2025年12月，通過會計準則修訂，允許壽險業攤銷某些外國債券的外匯相關損益，以節省避險成本，但避險比率的潛在下降，可能提高台灣壽險業的風險。
政府投資工具
台灣沒有主權財富基金，也沒有其他規模足以在投資國外時、為競爭目的而影響匯率的政府投資工具。台灣央行過去曾透過一個先前未揭露、規模一度接近1,000億美元的遠期部位，支持台灣壽險業的避險活動。但該央行2020年開始揭露遠期部位，朝提高透明度跨出重要一步。台灣總統賴清德也在2025年5月宣布成立主權財富基金的計畫。
更多udn報導
控呂秋遠逼墮胎勝訴 女律師落淚：謝法官看到真相
美模式估9日北台灣0度？氣象粉專：很外行
「台灣第一美腿」罹亮細胞卵巢癌 暴肥20kg
71歲婦獲體格賽世界第4 曝保持青春身材5秘訣
其他人也在看
【台股元月風雲榜】買一張血虧91萬...緯穎跌2成同4檔千金股入榜 上市20大衰股出爐
台股今（30）日迎來1月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，1月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），以英利-KY（2239）跌得最重，跌幅超過23%，此外，4檔千金股入列，包含EPS獲利王緯穎（6669）也以2成跌幅入榜，川湖（2059）則下挫16%，AES-KY（6781）、貿聯-KY（3665）也同樣淪為跌幅榜一員。Yahoo股市 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
聯電法說變法會！跌停作收還有4萬張跑不掉 分析師：買點快到了
晶圓代工廠聯電（2303）28日剛舉行完法說會，今（29）日以70.3元開出，隨著賣壓湧現，開盤30分鐘左右慘遭打入跌停版，股價鎖死在68.4元，截至收盤，跌停仍未打開，成交量逾27萬張，另外還有4.2萬張排隊賣不掉。分析師表示，成熟製程長線仍看好，投資人先不用在此時殺低，至於空手者可在65元左右價位分批布局。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 31則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 13則留言
報價沒漲！聯電吞跌停「國家隊」急砸5億搶進 另掃「這4檔」記憶體概念股入手2.1萬張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股昨（29）日開高走低，早盤創高衝上32996.03點後翻黑震盪，加權指數終場收32536.27點，下跌267.55點，跌幅0.82%，總成交...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 4則留言
【Yahoo早盤】台股挫500點陷3萬2保衛戰...名師蔡明翰：是買點別跟殺
台股今（30）日拉回修正，早盤最低觸及32,004點，跌點逾500點。國泰證期顧問處協理蔡明翰表示，今日預估成交量落在8100億元，量縮顯示並未有大量賣壓湧出，整體來說，台股與日韓股不同調，是「先跌」，反倒是買點出現，尤其在美股終場收復失土的情況，此時不要跟殺才對。Yahoo股市 ・ 6 小時前 ・ 12則留言
記憶體大逃殺！自營商拋售「這2檔」破萬張 聯電、鴻海也難逃賣壓
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（29）日早盤再度創高，衝上32996.03點，隨後震盪走疲，最低下挫331.37點至32,472.45點，終場以32,536.27點...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 3則留言
盤前／南亞科還能買？ 大摩記憶體最新報告曝
摩根士丹利最新半導體報告指出，成熟製程記憶體產業已進入上升循環第三季，資金轉向落後族群。大摩維持華邦電為首選股，目標價130元。報告特別調升旺宏目標價至93元，看好其因應MLC NAND短缺，產能滿載，預計2026年首季獲利增強。力積電目標價亦大幅上修至77元，主因切入HBM商機及資產收益，2026年EPS預估8.31元。然而，力積電仍面臨中國同業競爭與消費性電子需求疲軟等風險，需留意供需波動對毛利率影響。此波記憶體「落後者補漲」行情備受市場關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7則留言
中鋼春燕回來了！爆25萬張大量 收20.7元8個月最高
中鋼的春燕終於來了！中鋼（2002）單月稅前虧轉盈，今（29）日收盤以20.7元作收，上漲1.1元，幅度5.61％，成交量超過25萬張，位居台股第七強，專家看好，目前建議等拉回到19元或20元進場布局，年底前仍有望挑戰28到30元。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 6則留言
傳吃下百億台系記憶體大單！這「電通飆股」4天爆噴近44% 今一度觸漲停
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體通路廠擎亞（8096）近期傳出拿下台灣重量級晶圓代工廠的大型記憶體訂單，金額上看百億元，主要用於該晶圓代工廠各廠...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 2則留言
台股3萬3只差一步 10萬散戶沒忍住…GG了 分析師：年前難再高
台股3萬3千點大關只差臨門一腳！今（29）早一度最高漲到32996點，呈現連漲格局，19天只跌2天，吸引10萬散戶最近二日忍不住進場，不料今天盤中「豬羊變色」，一度紅翻黑跳水近500點，恐又住「套房」。資深證券分析師黃文清今早受訪表示，這波漲升過快，距離農曆封關只剩10個交易日，年前難再見高點，建議手上有賺先出場。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 34則留言
獨家／台股衝4萬點不是夢！陳威良1公式揭大盤攻頂關鍵 3族群持續加碼
台股多頭氣勢再被點燃。三立財經台節目《小資巴菲特》中，資深分析師陳威良拋出震撼級推演，直言若以台積電未來獲利與本益比推算，加權指數「不是沒有機會看到4萬點」，關鍵就在台積電評價上修，以及記憶體、矽晶圓、PCB載板三大族群的接棒輪動，讓市場資金一路不退場。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 10則留言
法說翻車變法會！聯電重摔跌停炸27萬張成交量 旺宏再飆漲停、記憶體2檔齊霸榜
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（29）日開高翻黑，盤中最低跌至32,472.45點，目前仍保持走疲態勢，截至中午13點，觀察成交量排名前5名，晶...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3則留言
快訊／財報出爐！美股開盤「這台灣大廠ADR」跌破6%
本日美股重點，除了即將到來的聯準會（Fed）利率會議、決定降息與否外，荷蘭半導體設備巨頭艾司摩爾（ASML）、台灣晶圓代工大廠聯電的財報都出爐了，兩者在美股均有ADR，可留意相關股價。今（28）日美股開盤，聯電ADR一度下跌6.81%。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
史上最強1月！台股上漲3100點 專家看好今年戰4萬點
台股連日受獲利了結賣壓影響，今（30）日收盤再度出現逾9,000億元的高成交量，終場以32,063點作收，下跌472點。不過，相較於去年底的28,963點，仍大漲約3,100點，寫下史上最強1月紀錄。Yahoo股市 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
記憶體漲瘋了！力積電飆出漲停炸量35萬張 「這檔」同步亮燈大噴20.7萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在記憶體族群同步飆漲帶動下，台股大盤今（28）日表現亮眼，加權指數最終收在32803.82點，走揚485.90點或1.50%，成交量1284...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
黃金白銀連日大漲後急挫 金價一度失守每盎司5200美元
這波劇烈價格波動發生在貴金屬近期歷史性上漲之後，黃金在此前數日曾不斷刷新高點，突破5000美元大關並創下連續多日上漲紀錄。同時白銀也在前期強勢表現中一度接近或創出逾121美元的高位。市場分析認為，這次急速跳水主要是因投資者在價格大幅上升後進行獲利了結，加上市場流...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 11則留言
台股炸9,323億天量出籠 外資沒跑台積電卻回檔/記憶體矽光子人氣不散 旺宏聯亞當主角 /股票市場不睡覺 投資人撐得住嗎？｜Yahoo財經掃描
市場消化聯準會利率維持不變決議，同時觀望大型科技股財報進度，資金在科技股內部輪動，四大指數漲跌互見。道瓊工業指數小漲0.02%、那斯達克指數續揚0.17%，標普500指數則回落0.57%，費城半導體指數則上漲2.34%寫新高水準。個股方面，AI與半導體題材續有表現，輝達受AI晶片需求題材支撐走高1.59%，美光在擴產與記憶體需求展望帶動下續漲6.1%，連兩日創新高，科技權值股仍是盤面關注焦點；台積電ADR隨半導體族群走揚1.17%。 亞股方面，日股小幅上漲0.03%，韓股上漲0.98%，連續創高後震盪仍偏強；港股小漲，上證指數同樣走強，整體亞股氣氛偏向整理中帶有支撐。 回到台股，今（29）日加權指數下跌267.55點，收在32,536.27點，跌幅0.82%，成交金額放大至9,323.19億元創史上最大量，呈現高檔爆量震盪格局。權王台積電(2330)隨市場調節壓力走弱，跌15元成為拖累指數的關鍵之一；盤面資金轉向題材與族群輪動，矽光子多檔亮燈與鋼鐵族群相對抗跌，中鋼(2002)在基本面與報價題材支撐下表現相對亮眼。整體來看，在外資續買但內資調節下，短線台股高檔震盪加劇，呈現個股題材輪動階段。Yahoo財經編輯室 ・ 22 小時前 ・ 9則留言
銀樓飾金天價21650元 業者曝放5年賣翻3倍
[NOWnews今日新聞]國際黃金現貨價格持續暴衝，每盎司一度衝上5598美元新高，國內銀樓飾金也再飆天價，今（29）日每錢賣出價來到新台幣21650元。銀樓業者石文信接受《NOWNEWS今日新聞》採...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
《台北股市》鴻海何時動？聯發科進出價 老手全說了
【時報-台北電】Google TPU對聯發科(2454)大進補，投資人要如何進場買？分析師許博傑心法大公開，直言現在要撿1400元的聯發科是妄想，要嘛跌順著10日線，要嘛在星期一(1/26)的缺口、約1630元到1700元之間撿；至於在220元附近徘徊許久的鴻海(2317)何時能漲？他認為農曆年前黃仁勳來吃尾牙、台積電(2330)漲不動時，就換鴻海上場。 瑞銀日前發布看台股金馬年指數高點報告，將今年底加權指數高點目標調升至36,595點，比較樂觀的版本是挑戰3萬8000點，看好的12檔股票包含台積電、聯發科、世芯-KY、矽力*-KY、鴻海、廣達、台達電、嘉澤、奇鋐、旭隼、貿聯-KY及中信金。 許博傑在「鈔錢部署」表示，台積電距離2千元還剩約200元空間，以1元約8點計算，台股指數就是33600到34000點，這還不包含聯發科、台達電、鴻海、廣達、中信金等權值股，一旦納入後，35000、36000並非不可能。 「不敗教主」陳重銘指出，現在大盤約3萬2千點，等於還會再上漲4600點~6000點，由於台積電占大盤44%，預估台積電會貢獻3000點~4500點。以台積電上漲1元貢獻大盤7.5點時報資訊 ・ 5 小時前 ・ 2則留言
外資驚呼台積3字頭
里昂證券指出，先進製程產能從投資到實際量產所需時間正在拉長，台積電得益於定價改善與毛利率上行趨勢，評價面將愈來愈與輝達靠攏，把推測合理股價一口氣拉上史無前例、令市場驚呼連連的3,030元，甚至隱含台股飛越4萬點期待。工商時報 ・ 1 天前 ・ 9則留言