美匯率報告談台灣篇幅幾乎倍增 點出這些面向值得關注

美國財政部29日公布《美國主要貿易夥伴總經與外匯政策》報告，台灣因經常帳順差占國內生產毛額（GDP）比率與雙邊貿易額超過美方的標準，續留觀察名單，報告除了肯定台灣央行的匯市活動更加雙向、提高匯率政策透明度並打擊投機交易，也點出新台幣匯率仍遭大幅低估，同時提醒壽險業避險比率的潛在下降，可能提高風險。

相較於去年6月的報告概述各國經常帳順差、貿易順差及匯率政策發展，美國財政部的最新報告擴增各國篇幅，說明「成長與總經政策」、「國際收支發展」、「匯率發展」、「干預政策」、「資本管制與總體審慎措施」、及「政府投資工具」等面向，因此評論台灣的篇幅從去年6月報告的約三頁，幾乎倍增至五頁多。

以下為美國財政部匯率報告評論台灣內容的全文翻譯：

台灣在截至2025年6月的過去四季，依然維持極龐大的經常帳順差，主要是受居高不下的科技產品需求所帶動。台灣對美國貿易順差已大幅提高，延續過去五年的趨勢。台灣央行在這段期間小規模淨買入外匯，多數發生在5月匯市波動劇烈之時。儘管如此，新台幣對美元在這段期間仍升值11.2%，直到最近幾個月才回吐部分升幅。台灣央行在美國在台協會（AIT）與駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）的支持下，2025年11月14日與美國財政部發布聯合聲明，承諾至少將每季公開揭露干預匯市數據，數據延遲一季。

成長與總經政策

台灣經濟成長率在截至2025年6月的過去四季加速至8%。去年第2季意外之強的成長，促使台灣當局提高2025年國內生產毛額（GDP）成長率預測，從3.1%調升至4.5%，主要為出口激增與民間投資維持強勁的驅動。台灣擁有能在必要時進行部署的龐大財政空間，截至2024年的一般政府債務GDP占比僅26%。

台灣央行2024年初以來便維持政策利率維持在2%，原因包括國內通膨持續放緩、全球貿易不確定性增加及當地房市動態。台灣整體通膨率在2025年6月降至1.4%，低於一年前的2.4%。新台幣在截至2025年6月過去四季的升值幅度，可能已幫助在2025年初緩解通膨壓力。在這段期間，M2貨幣供給成長率在2025年6月放緩至3.1%，低於 一年前的6.2%，都還在央行的2.5%-6.5%參考區間內。

國際收支發展

台灣的經常帳順差占GDP比率在2025年6月微升至15.0%，高於一年前的14.7%。台灣極龐大的經常帳順差仍是由貨物貿易驅動，所得順差與服務業逆差大致保持不變。台灣對美國的貨物與服務貿易順差，在止於2025年6月的過去四季幾乎倍增，增加440億美元，達到1,000億美元。台美貿易餘額勁增，主要受美國對台灣科技產品的需求不墜、及企業趕在美國關稅生效前出貨所驅動。

外國直接投資（FDI）淨流出額在2025年第2季飆升至創紀錄的160億美元，幾乎比2023年第3季的84億美元前高紀錄多一倍。這些FDI流出很可能是因全球供應鏈轉移，因為台灣主要企業正尋求在美國、歐洲、日本及其他地區多元化產能。投資組合流動持續劇烈波動，2025年第1季淨流出320億美元、第2季轉為淨流入210億美元，為2009年來首見的單季淨流入。有三項值得關注的促成因素：

台灣居民的資產組合投資在2025年第2季流入70億美元，是2011年以來首次出現這類流入，相較下第1季為流出120億美元。這個變動主要由壽險業驅動。台灣壽險業向來在台灣金融帳扮演重要角色，外國資產2024年增加到約6,855億美元，遠高於2010年的約1,200億美元。台灣央行報告的產業數據顯示，5月外國資產大幅減少，符合新台幣升值及國際收支所出現的資金流入情況。

受到對台灣科技股的熱情帶動，非居民資金在2025年第2季淨流入141億美元，為國際收支紀錄的最高單季淨流入額，相較下，第1季還淨流出203億美元。

其他投資流動已局部抵銷了投資組合流動的大幅波動，從2025年第1季的90億美元負債淨額，轉為第2季的250億美元資產取得淨額，主要形式為存款機構的短期貨幣存款。

匯率發展

新台幣對美元在止於2025年6月的過去四季升值11.2%，同期的新台幣實質有效匯率（REER）與名目有效匯率（NEER）分別升值5.4%和5.8%，過去十年來的新台幣REER與NEER則分別升值8.6%和17%。

與前述的投資組合流動一致，新台幣的升值壓力在2025年5月初最大，台灣央行歸因於投機活動、出口商結匯回台及大規模外資流入股市，而當地國定假日導致流動性清淡，也可能加劇匯率快速升值。當局透過買入外匯抵抗升值壓力，但大致仍允許新台幣匯率升值約10%，到更符合台灣經濟基本面的水準。新台幣從2025年6月底到10月底貶值5.1%，使去年到10月底的升值幅度縮小至6.6%。

美國財政部評估認為，台灣人口老化與相對偏緊財政立場所驅動的高額國內儲蓄，已大幅貢獻近年的外部順差，同時龐大淨外國資產存量所產生的收入流，也支撐這些順差。雖然台灣並非國際貨幣基金（IMF）成員，IMF不會評估台灣的外部部位或新台幣的任何偏差，但根據經常帳、REER或購買力平價（PPP）估算的民間模型，都顯示新台幣匯率遭大幅低估。

干預政策

台灣央行止於2025年6月過去四季的外匯干預活動，似乎都聚焦於回應市場過度波動下的強勁升值壓力，特別是在2025年5月。但該央行在其他月份也從事規模較小的淨賣出外匯操作，並在報告指出於截至2025年6月的過去四季，淨買入59億美元的外匯，約占GDP的0.7%。當局的官方揭露資訊大致符合美國財政部的估算。

市場焦點已集中在台灣央行兩次特別強力的干預。第一次是在去年5月2-5日升值壓力最強之期，第二次是6月27-30日新台幣在境內交易的最後一小時內分別貶值0.8%和1.5%，之後在接下來兩個交易日回升。市場分析師已指出，6月30日是會計年度結算日，許多壽險業者會以期末匯率計算外匯損益。

台灣央行的遠期部位的下滑趨勢至少已暫停。該央行去年5月的長期外匯交換部位增加約25億美元，與前述的干預行動一致。台灣央行每月會公布遠期部位總額，並每半年以「國際準備與外幣流動性」模板公布更詳細的組成數據，數據延遲一季。該央行的遠期部位在三份報告的期間日趨平衡，3-12月的遠期部位占比已從2021年開始報告時的49%下滑，在2025年9月底降至28%。

台灣央行根據法定職權，藉由在匯市進行雙向調節操作，維持管理浮動匯率制度，以維護新台幣的動態穩定並抑制匯率劇烈波動。該央行在2000年代和2010年代為對抗升值壓力的長期單向干預後，2021年來的干預活動似乎已轉為更加雙向，更聚焦於緩解匯率劇烈升值或貶值壓力。台灣2020年起已每半年公開揭露匯市干預數據、從2019年的數據開始，此後台灣的報告顯示，該央行累計淨買入348億美元，在13次半年報中，有七次是淨賣出。

資本管制與總體審慎措施

台灣的資本帳大致開放，但仍保留一些資本管制措施。

台灣不允許可用本金交割的境外新台幣交易，也不允許在國外持有新台幣帳戶。

台灣限制外國投資人能投資於廣泛固定收益與櫃檯買賣金融商品的比率，不得超過匯入資金的30%，並把這項限制應用在反向指數型基金（ETF）；外國投資人可能以ETF部位與反向ETF部位對沖，僅保留新台幣曝險，從而對新台幣展開投機活動。當局已在5月新台幣升值後，加強執行這些限制。

台灣央行的外匯收支結匯管理原則要求，外資流入應導向國內證券，而非以新台幣存款持有；金管會（FSC）已調降每日盤中「借券賣出」委託數量限制，從原本的日平均成交數量30%降至3%。這些措施已抑制新台幣的境內投機活動。央行也已表示，會加強對外匯業務的專案檢查，以確保投資人遵循規範。

央行須對個人每年匯款超過1,000萬美元、及法人超過1億美元的交易進行批准。央行也能審核任何非居民超過10萬美元的外匯交易。 台灣當局正在縮減對境內銀行業的監管，試圖發展本地資產管理產業。若成功，這些調整可能提高居民與非居民的資金流入。

金管會在2025年12月，通過會計準則修訂，允許壽險業攤銷某些外國債券的外匯相關損益，以節省避險成本，但避險比率的潛在下降，可能提高台灣壽險業的風險。

政府投資工具

台灣沒有主權財富基金，也沒有其他規模足以在投資國外時、為競爭目的而影響匯率的政府投資工具。台灣央行過去曾透過一個先前未揭露、規模一度接近1,000億美元的遠期部位，支持台灣壽險業的避險活動。但該央行2020年開始揭露遠期部位，朝提高透明度跨出重要一步。台灣總統賴清德也在2025年5月宣布成立主權財富基金的計畫。

