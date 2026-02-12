美半導體大廠利用南韓繞道躲禁令！違規向中芯出售關鍵設備，將支付79億與華府和解

美國最大半導體設備供應商「應用材料」（Applied Materials ）宣布，與美國商務部達成民事和解，將支付2.52億美元（約新台幣79.2億元），結束歷時數年的對中出口合規調查。華府指控應用材料，涉嫌在明知中芯國際（SMIC）、已被列入黑名單的情況下，仍非法向其出口關鍵的晶片製造設備。

美國-南韓-中國 第三地轉運躲避限制

《路透》報導指出，根據商務部調查，應用材料為了成功出口設備，採取迂迴的出口策略：先將在美國麻州生產的設備，運往旗下韓國子公司進行組裝，隨後在未取得美國合法出口許可證的狀態下，直接將該設備、轉運送至中國的中芯國際手中，透過這種第三地轉運方式，規避華府的出口限制。

這類違規行為，發生在2021至2022年間，合計次數多達56次，非法出貨的總價值，高達1.26億美元（約新台幣39.6億元）。應用材料出售的設備，正式名稱叫離子植入機（Ion Implanters），是一種在晶片製造中，調整電性特徵的核心設備，自然也被納入禁止輸出範圍之內。

根據公司聲明，美國商務部工業與安全局（BIS）指控，應用材料在2020年11月至2022年7月期間，一部分針對中國客戶的設備出貨，並未符合出口管制規定。隨後在2022年10月收到傳票，被要求提供中國出貨相關資料。

應用材料的重要設備之一：離子植入機VIISta® 900 3D。（取自公司官網）

而這個傳票消息到了2023年，更一度傳出應用材料可能面臨聯邦政府的刑事調查時，一度造成公司股價重挫，創下近一年最大跌幅。

此次涉及的關鍵設備為離子植入機（Ion Implanter）。在半導體製程中，該設備用於將特定的化學雜質（如硼、磷）植入矽晶圓中，以改變其導電性質。這是製造高階與中階晶片，不可或缺的精密設備，也是美國出口管制的核心對象之一。

應用材料表示，相關調查已落幕，美國司法部（DOJ）與證券交易委員會（SEC）亦結案，不會再進一步採取其他行動，公司也不會有刑事責任，算得上順利解除重大風險。

