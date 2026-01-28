美半導體股激勵、台積電夜盤攻破1800元! 台指期夜盤續彈收32696點

台股示意圖。資料照



美股漲跌分歧，半導體與AI相關族群點火納指走高，費半收漲2.40%，AI指標股輝達漲1.10%，台積電ADR 更驚人，漲幅1.69%，帶動台積電夜盤驚見攻破1800元，激勵台指期夜盤續彈191點，收在32,696點。

美股半導體與AI相關族群帶，S&P 500溫和收紅；道瓊則受傳產與金融股回檔影響走弱。美元明顯走貶，風險資產相對受惠，美債殖利率回升壓抑部分評價空間，整體維持偏多但高檔震盪格局。

輝達執行長黃仁勳即將來台，作為矽谷任職時間最長的 CEO，近期談及能在職位上堅守超過 30 年的關鍵，直言秘訣只有兩點：一是不被解雇，二是不感到厭倦。展現其對事業的長期專注與熱情，也反映輝達能持續維持創新動能與企業穩定度的核心文化。

台指期夜盤多頭走勢持續，上漲 191 點，收在 32696 點，電子期與半導體 30 期同步走高，顯示科技權值仍是盤面主軸。台積電、聯電期貨續強，支撐指數表現。國際期貨方面，美股期貨漲跌互見，費半期貨上漲，有利台股多方情緒延續。

