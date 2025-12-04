美協防台灣機會多大？賴喊「堅若磐石」 粉專嘆：問A答B

賴清德被質疑迴避台美關係核心問題。（示意圖／資料照）

賴清德4日凌晨接受《紐約時報》視訊專訪，被問到如果台灣遭入侵，對他「台美關係堅若磐石」的說法有多大信心？認為美國、川普有多大機會協防台灣？粉專質疑，賴扯雷根六項保證，根本沒承諾會出兵，問A答B。網友更直呼，賴喊「期待解決美國需要」，根本盤子。

美媒《紐時》專訪時問及：「總統上週也提到，您認為台美關係『堅若磐石』。我想了解，總統對此有多大的信心？如果中國大陸入侵台灣，美國，特別是川普總統，有多大的機會會協防台灣？」

對此提問，賴清德表示：台灣與美國雖然沒有正式的邦交關係，但是台灣非常感謝美國國會通過《台灣關係法》，也感謝雷根總統提出對台灣的六項保證。數十年來，美國政府及國會跨黨派對台灣都提供強而有力的支持，因此台灣與美國的關係的確是堅如磐石。

賴清德表示：川普總統上任之後，他對台灣的各項合作並沒有中斷，甚至有增加的趨勢，我們非常期待能與美國透過這一次的關稅談判，不僅解決美國所需要的貿易逆差問題，也可以深化台灣與美國的經貿關係，更進一步強化美國與台灣的友盟關係。

14萬追蹤的粉專「政客爽」質疑，主持人問「有多大信心美國會出兵協防台灣」，賴回了一段廢話之後說「堅若磐石」？「我覺得你看起來比較像盤子！首先，賴提到台灣關係法跟雷根總統的六項保證，都只承諾會賣武器，沒講過會出兵。這邊賴就等於在講廢話問A答B，然後提到川普更是模糊的說「川普上任之後，對台灣的各項合作並沒有中斷，甚至有增加的趨勢」。主持人問題是「美國、川普是否會協防台灣」，賴的稍微接近回答的是「堅若磐石」。主持人就問了「你說過堅若磐石」，賴又再講一遍，是多講一遍石頭還會變黃金？

網友表示「『我們期待解決美國需要』，噁...」、「問到核心問題時總是鬼打牆」、「即問即答的下場」、「就會發現他根本沒料」、「傻如盤子」。

