美協防機會 賴：台美堅如磐石

賴清德總統日前表示，中國以2027年完成武統台灣準備為目標，他4日凌晨接受《紐約時報》視訊專訪，被問到對美國協防台灣有多大信心時未正面回應，只表示台美關係堅如磐石，川普總統上任後，對台各項合作有增加趨勢。涉外人士則指出，賴此次視訊出席國際重量級峰會，突破外交限制，深化國際社會對台灣認同情感。

賴清德上個月投書《華盛頓郵報》宣布，將推出歷史性的1.25兆元國防預算，隨後召集國安高層會議指出，北京當局以2027年完成武統台灣準備為目標，政府須因應中國升高的行動。

賴清德4日凌晨以特邀貴賓身分接受《紐時》舉辦的「DealBook Summit」視訊專訪，主持人問他是否看到一些指標，讓他認為大陸侵略台灣的威脅正在升高？

賴清德指出，中國對台灣的軍演愈來愈頻繁，強度也愈來愈強，甚至跨出第一島鏈到了第二島鏈，影響到印太區域；中國對台灣的統戰滲透也愈來愈厲害，基於保護國家安全，同時善盡維護台海和平穩定的責任，因此台灣政府提出國防特別預算。

主持人再問賴認為北京入侵台灣時間表大約設在何時？賴清德強調必須做最壞的打算，同時做最好的準備，不管中國解放軍什麼時候要採取動作，台灣一定要先做好準備，「這是我們基本的原則。」並未正面回應之前所說的2027年。

至於大陸若入侵台灣，對美國特別是川普總統協防台灣有多大信心？賴也未正面回應，只強調，數十年來，美國政府及國會跨黨派對台灣都提供強而有力的支持，因此台灣與美國的關係的確是堅如磐石，川普上任之後，對台灣的各項合作並沒有中斷，甚至有增加的趨勢，期待與美國透過這一次的關稅談判，可以深化台美經貿關係，更進一步強化友盟關係。

對於賴清德以視訊方式出席國際重量級峰會，涉外人士昨指有3大意義，首先是向世界闡述台灣的態度，在有關國防預算的特別條例遭在野黨阻擋之下，再次表達自我防衛決心；其次是向各國金融巨擘、政要等不同受眾，爭取最大程度支持與認同；第三則是靈活外交溝通戰略。

他說，台灣長年受到中國打壓，限縮國際參與空間，賴政府外交溝通策略上，靈活運用多元溝通管道以突破中方掣肘，要讓台灣的聲音在國際上更明確清晰。