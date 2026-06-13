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美國洛杉磯市長選舉引發大量網路謠言，背後竟有博弈平台贊助網紅推波助瀾。專家警告，這種結合政治預測市場與網紅行銷的新模式，透過散布「選舉舞弊」等不實訊息牟利，恐將嚴重衝擊未來的美國大選誠信。

根據法新社（AFP）報導，美國預測市場平台 Kalshi 與 Polymarket 近期因贊助社群媒體網紅而引發爭議。這些網紅在推廣政治博弈賠率的同時，大肆散布洛杉磯市長選舉「作弊」與「偷走選舉」等毫無根據的謠言。儘管兩家公司隨後要求網紅刪除貼文或撤下贊助標籤，但仍有許多質疑選舉結果的貼文持續在社群平台 X 上流傳。

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學者 Jess Rauchberg 指出，2016年是「社群媒體大選」，2024年是「網紅大選」，而2028年將迎來「預測市場大選」。這次洛杉磯市長選舉的亂象，正是未來美國選舉週期的縮影。許多川普的支持者因不滿選舉結果，紛紛利用這些平台散布不實訊息。

大西洋理事會（Atlantic Council）專家 Emerson Brooking 批評，這些博弈公司在削弱美國民主的同時，正從中獲取暴利。他指出，網紅的動機並非追求真相，而是追求曝光率，「當他們的預測出錯時，最簡單的做法就是大喊選舉舞弊。」隨著政治博弈市場的爆發性成長，任何擁有龐大粉絲群的網紅，只要在特定時間散布謠言，就能藉此大撈一筆，這對未來的選舉誠信構成了嚴峻挑戰。

原文出處：美博弈平台贊助網紅造謠 專家憂恐衝擊未來大選誠信

本文由AI協作，經編輯審核後發布