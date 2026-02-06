美卡債飆1.2兆美元！對比美國20%高利 台灣信用卡利率為何較低？

近期美國信用卡債務規模飆升，美國總統川普（Donald Trump）日前在社群媒體發文，重申其競選期間提出的承諾，主張對信用卡利率實施為期一年、上限10%的限制，引發全球金融市場關注，這也讓台灣過去對於信用卡利率管制的歷程再度成為焦點。

美國卡債創新高 川普擬推10%利率上限

央行指出，根據紐約聯邦儲備銀行（New York Fed）2025年第3季數據顯示，美國信用卡債務規模已達1.23兆美元，創下歷史新高。

與此同時，美國信用卡平均利率目前介於19.65%至21.5%之間。央行表示，這不僅接近1990年代中期以來的高點，更顯著高於10年前約12%的水準。

為減輕民眾負擔，美國總統川普重申競選承諾，主張對信用卡利率實施為期一年的限制，將上限設定為10%。分析指出，若此政策落實，美國民眾每年預計可減少約1,000億美元的利息支出。

銀行業憂反效果 恐迫使民眾轉向地下金融

然而，這項降息提案隨即引發美國銀行業反彈。美國銀行家協會（American Bankers Association）指出，若強制實施利率上限，銀行為了控管風險，恐怕會縮減信用額度。

業者擔憂，此舉反而會迫使消費者轉向監管較少、成本更高的借貸管道，例如發薪日貸款（payday loans）或當鋪，最終對低所得族群造成更大傷害。

雙卡風暴促成修法 年利率不得超過15%

回頭檢視台灣，央行表示，過去在早期《民法》架構下，約定利率上限為20%，當時信用卡與現金卡利率實務上多接近此一上限。

2005年間，台灣爆發嚴重的「雙卡」（信用卡、現金卡）債務危機，輿論認為高利率是導致大量卡債問題的主因，引發社會對調降利率的強烈訴求。

雖然當時也有聲音擔心設定上限會導致信用緊縮，但立法院考量長期高利率對金融秩序的影響，最終於2015年修正《銀行法》。

央行指出，自2015年9月1日起，明定銀行辦理現金卡或信用卡的循環信用利率，不得超過年利率15%。這項規定屬於強制性上限，即便持卡人與銀行另有約定，超過15%的部分亦屬無效，銀行不得收取。

特別法優於普通法 實務利率僅約5%至10%

值得注意的是，雖然台灣《民法》後來將約定利率上限下修至16%，但央行強調，依據特別法優於普通法原則，信用卡業務仍優先適用《銀行法》15%的更嚴格上限。

除了法規天花板較低，台灣發卡銀行的實務運作模式也與美國不同。央行表示，目前台灣銀行業者針對信用卡循環信用，採取依個人信用狀況分級設定利率的方式。

對於信用良好的客戶，銀行收取的利率約為5%；而針對信用狀況較不理想的客戶，收取利率則約在10%左右。

相較於美國目前平均近20%的高利率，台灣透過法規限制與差別定價機制，有效將整體信用卡利率維持在相對較低的水準。