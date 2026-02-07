美印公布臨時貿易框架 暗指應對中國非市場政策

（德國之聲中文網）美國和印度在周五（2月6日）公布了一份臨時貿易框架。該框架將降低關稅、重塑能源關系，並深化經濟合作。在兩國尋求重新調整全球供應鏈之際，此舉被視為重要進展。

兩國政府在一份聯合聲明中表示，該框架重申了繼續就一項更全面的雙邊貿易協定展開談判的承諾，但也指出，完成最終協議仍需要進一步磋商。

另據消息，美國總統特朗普當天通過一項行政命令，取消了此前因印度購買俄羅斯石油而對印度商品加征的25%額外關稅，理由是新德裡方面“承諾停止直接或間接進口”俄羅斯石油。

廣告 廣告

不過，該行政命令同時指出，如果印度恢復從俄羅斯采購石油，美國將對情況進行監控，並可能重新恢復相關關稅。華盛頓方面仍在向印度施壓，要求其限制與莫斯科的能源關系。

印美聯合聲明並未提及印度購買俄羅斯石油的問題，也未提到印度就此作出正式承諾。

新協議對美國讓步幅度之爭

特朗普在周一宣布與印度達成一項協議，將美國對印度商品的關稅從50%下調至18%，以換取印度停止購買俄羅斯石油並降低貿易壁壘。

這50%的稅率中，有一半是特朗普此前單獨加征的懲罰性關稅，原因是他認為印度購買俄羅斯石油“為莫斯科在烏克蘭的戰爭提供了資金”。在印度本周同意將石油采購轉向美國和委內瑞拉之後，特朗普在周五簽署行政命令，撤銷了其中的25%。

不過，聯合聲明顯示，新德裡方面抵制了華盛頓要求其大幅開放農業市場的壓力。

印度商務部長皮尤什·戈亞爾（Piyush Goyal）表示，該協議通過“完全保護敏感的農業和乳制品”，保障了農民利益和農村生計。

他在新聞發布會上說，協議中並未包含直接允許進口轉基因農產品的條款，而蘋果等水果將通過關稅配額方式進口。

在俄羅斯石油問題上，戈亞爾拒絕置評，稱將由外交部作出回應。

然而，印度反對黨國大黨則表示，這項貿易協議是在滿足美國的條件下達成的，損害了農民和商人的利益，稱對國家利益而言，該協議是“徹底投降”。

兩國關稅削減項目的更多細節

周五發布的聯合聲明，相比特朗普在周一披露的初步內容，提供了更多細節。

聲明確認，印度將在未來五年內購買總額5000億美元的美國商品，包括石油、天然氣、煉焦煤、飛機及飛機零部件、貴重金屬以及科技產品。科技產品包括通常用於人工智能應用的圖形處理器（GPU），以及數據中心所需的其他設備。

聲明還表示，印度將取消或降低對所有美國工業品以及範圍廣泛的美國食品和農產品的關稅，包括用於動物飼料的干酒糟和紅高粱、堅果、新鮮和加工水果、大豆油、葡萄酒和烈酒。

美國將維持18%的關稅水平

不過，根據該協議，美國將對從印度進口的大多數商品適用18%的關稅稅率，包括紡織品和服裝、皮革和鞋類、塑料和橡膠制品、有機化學品、家居裝飾品、手工藝品以及部分機械設備。

聯合聲明稱，印度將在某些飛機及飛機零部件方面，獲得與其他已與美國簽署貿易協議的盟友國家相同的關稅優惠；同時，印度還將獲得汽車零部件的進口配額，並適用較低的關稅稅率。

聲明還指出，根據特朗普政府正在進行的、針對藥品及其原料的關稅調查結果，“印度將在仿制藥及其原料方面獲得經談判達成的結果”。

戈亞爾稱贊該框架協議為印度出口商打開了一個規模達30萬億美元的市場，尤其有利於農民、漁民以及微型、小型和中型企業。

戈亞爾在周四（2月5日）曾表示，華盛頓和新德裡力爭在3月簽署正式貿易協議，屆時印度對美國出口商品的關稅下調措施將正式生效。

印度接受美國標准，暗指應對中國

印度還同意解決長期存在的非關稅壁壘問題，這些壁壘涉及農產品、醫療器械和通信設備的進口。雙方計劃在六個月內完成談判，就接受美國或國際安全與許可標准達成協議，以用於相關產品進口。

美國方面表示，在進一步磋商雙邊貿易協議的過程中，還將考慮印度提出的降低對印商品關稅的請求。雙方還同意在敏感技術出口管制的執行方面加強合作，並采取行動應對“第三方的非市場政策”，這被普遍視為暗指中國。

多年來，美國和印度一直難以達成一項全面的貿易協議，分歧涉及農業、數字貿易、醫療器械以及市場准入等多個領域。但兩國官員表示，戰略層面的考量——包括與中國的競爭、供應鏈多元化以及能源安全——正為談判注入新的緊迫感。

（路透社）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德才