美印和解！ 莫迪不買俄油 美降關稅至18%

美國總統川普在社群平台宣布與印度和解。（示意圖／翻攝自pexels）





印度與歐盟敲定自貿協議，似乎也衝擊到華府。美國總統川普在社群平台宣布兩國和解，在印度停止向俄羅斯購買石油後，他也計畫將對印度商品的關稅從25%降至18%，同時印度還承諾購買價值5000億美元的美國商品，這也被視為川普終結烏克蘭戰爭的戰略之一。

美國CNN新聞報導：「美國將把對印度商品的關稅，從50%調降至18%，川普還表示，印度總理莫迪已同意停止購買俄羅斯石油。」

不只不買俄國石油，美國總統川普還在社群平台宣布，印度要採購5000億美元的美國商品，未來將轉向美國及委內瑞拉採購能源，印度總理莫迪表示，這是項美妙的決定。

美國CNN新聞報導：「如果印度真的同意停買俄油，這在某種程度上，可說是川普對印度經濟施壓策略的重大成功，在過去一個月左右，有另一個壓力點，印度與歐盟達成一項新的貿易協議，這在很多方面刺激到華府。」

美國CNN專家分析認為，印度的關稅調降到18%，對比越南19%，與中國的更有競爭優勢，透過拉攏印度，美國也進一步斬斷俄羅斯的經濟來源，被視為是川普終結烏俄戰爭的戰略之一，但仍有風險。

CNN印度頻道評論員雅各布：「我們目前還不知道，印度究竟同意在哪些品項上，實施零關稅，還有消除關稅壁壘的部分，同樣地我們還在等待印度政府，特別是外交部的官方聲明。」

印度總理莫迪並未提及川普，聲稱印度將把美國商品關稅降至零，印度同意停止購買俄羅斯石油，CNN專家表示，印度是出了名的不愛落實協議，甚至根本不怎麼簽署協議，會否真的如同川普所願，恐怕還得等到進一步落實的那一天。

