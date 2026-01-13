美印太司令：美中休戰中國仍持續施壓東協 印太是美優先事項





美國印太司令帕帕羅11日在夏威夷「檀香山防衛論壇」上表示，儘管近期美中政治關係趨於穩定，但北京仍持續對包含東南亞各國在內的印太國家施加軍事壓力，並稱「夏威夷是美國在印太的武力據點，也是我們最重要的戰區」。

美中貿易暫時休戰 北京施壓是否趨緩？

產經新聞報導，帕帕羅（Samuel Paparo）12日在夏威夷與日本防衛大臣小泉進次郎會面，旨在商談在中國加大對台軍事壓力、北韓發展核武與飛彈的情況下，如何加強美日在印太地區的合作。

小泉表示：「想和您分享我對日益嚴峻的安全保障環境的理解。」帕帕羅在談到日本在太平洋地區的軍事部署時說道，「我們正在做出應對準備」，並評論日本致力於國防強化「富有創新性」。

金融時報報導，帕帕羅11日在被問及美中貿易休戰是否意味著解放軍在南海與台灣問題上放緩腳步時，他回答道：「你會看到（東協）國家持續承受壓力。雖然戰略穩定已開始形塑美中關係，但我們仍看到這種穩定持續受到考驗，這也是為什麼我們的同盟與夥伴關係的凝聚力如此重要。」

雖然帕帕羅沒有點名任何國家，但解放軍最近對菲律賓採取了強硬行動，尤其是在黃岩島（Scarborough Shoal）附近。在中國開始制裁日本首相高市早苗的台灣有事論後，解放軍也開始加強釣魚台（由日本實際控制，但中方聲稱擁有主權）附近的活動。

雖然美國總統川普政府12月發布了一項新的國家安全戰略，內容似乎降低了對中國安全威脅的關注，並將重點轉向西半球，但帕帕羅表示，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）已明確表示，印太地區仍為優先事項，因為這是美國可能面臨「最大威脅」的地區。

針對有關美軍去年轟炸伊朗核設施，以及本月針對委內瑞拉總統馬杜洛的軍事行動可能削減美軍印太部署的疑慮，帕帕羅指出：「我們沒有看到任何此類行動確實轉移了任何兵力，這些行動也沒有對我們在印太地區的作戰與取勝能力帶來任何實質成本。」

