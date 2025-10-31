美印簽署十年防務伙伴框架協議

（德國之聲中文網）美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）和印度國防部長辛格（Rajnath Singh）周五（10月31日）在馬來西亞舉行的東盟峰會期間，簽署了一項重要的防務協議。此舉被看作是兩國正努力修復近期以來出現的緊張關系。

該協議的名稱是“美印重要防務伙伴關系框架”，有效期為十年。赫格塞斯在網上發文稱，該文件是“地區穩定和威懾的基石”。他表示，它將有助於深化兩國之間的協調、情報共享和技術合作。

廣告 廣告

赫格塞斯在簽字儀式後對記者表示，“對我們兩國軍隊來說，這一步意義重大，它也將是今後更深入、更重要合作的藍圖。”

印度國防部長辛格稱贊與美國同行的會晤“富有成果”，並表示，該框架“將開啟印美防務關系的新時代”。辛格說，兩國之間“日益增強的戰略契合”，對印太地區至關重要。

會晤前，雙方討論了印度采購美國軍事裝備的審核事宜。

美印關系目前較為緊張

美國總統特朗普對印度出口商品加征50%的關稅後，印美關系一直處徘徊在低谷，這與特朗普第一任期內，美印兩國領導人之間的友好關系相比，落差很大，其主要原因在於印度堅持購買俄羅斯石油。特朗普政府認為，俄羅斯銷售石油為烏克蘭戰爭提供資金。

美國的高關稅政策迫使印度暫停購買美國國防裝備。上周，特朗普聲稱印度總理莫迪向他保證，印度將停止購買俄羅斯石油，對此，印度官員既未證實也未否認。

不過，美印兩國領導人都試圖淡化緊張氛圍，莫迪最近感謝特朗普在印度教節日排燈節期間發來的祝福，隨後承諾在打擊恐怖主義方面將加強合作，但只字未提關稅和進口俄羅斯石油事宜。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: Shakeel Sobhan (路透社等)