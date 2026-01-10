美印貿易談判破裂! 只因莫迪不願打電話給川普? 印官員說出憂慮關鍵

美國總統川普(右)和印度總理莫迪。 圖：翻攝自 騰訊網

[Newtalk新聞] 據《路透社》當地時間 9 日報導，美國商務部長霍華德·盧特尼克當天表示，印美貿易協定去年陷入停滯，原因是印度總理莫迪未能在協定達成前致電美國總統川普。新德里方面對這一說法予以否認。

印度與美國貿易談判破裂後，川普於去年 8 月把對印度商品加徵的關稅提高一倍至 50%，成為全球最高稅率，其中包括對印度購買俄羅斯石油徵收的 25% 報復性關稅。

盧特尼克在接受風險投資人士主持的美國「總匯」播客節目採訪時表示：「一切都已安排妥當，就等莫迪總理致電川普總統了。但印方對此心存顧慮。所以莫迪最終沒有打這個電話。」

美國商務部長盧特尼克。圖：達志影像 / 路透社

針對盧特尼克的言論，印度外交部回應稱：「此番言論對相關磋商的描述並不準確。」

印度外交部發言人蘭迪爾·賈伊斯瓦爾 9 日在記者會上向記者表示，自去年 2 月兩國同意啟動談判以來，雙方曾數次接近達成貿易協定。

本周，川普再次向印方施壓，警告稱若印度不減少俄羅斯石油進口，美方或將進一步加徵關稅。盧特尼克正是在此背景下發表了上述言論。印美貿易談判的破裂，不僅導致印度盧比匯率跌至歷史新低，也讓期待雙邊談判取得進展的投資者陷入恐慌。

印度從俄羅斯購進了大量便宜的石油。圖為2025年上海合作組織峰會期間，印度總理莫迪乘坐俄羅斯總統普丁的專車，一同前往雙邊會晤會場。 圖 : 翻攝自IC Photo

盧特尼克補充道，印度仍在尋求一個介於美國此前與英國、越南達成的關稅水準之間的稅率，但美方當時給出的相關方案現已失效。

印度商務部暫未就盧特尼克的言論回復記者的置評郵件。據《路透社》記者此前報導，新德里與華盛頓去年曾一度接近敲定貿易協定，但因溝通環節出現問題，最終導致可能達成的協定破裂。

該報導援引一位參與談判的印度政府官員的話稱，莫迪未能致電川普，是擔心單方面通話會使自己陷入被動局面。

