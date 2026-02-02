美印達成貿易協議 川普宣布關稅自25%降至18%

印度總理莫迪表示，他對與美國達成貿易協議感到「高興」。

美國總統川普宣布，他已經和印度總理莫迪達成貿易協議，根據協議，美國將把印度商品的關稅從 25% 降為 18%。（戚海倫報導）

英國廣播公司BBC報導，美國總統川普在社群平台發文說，印度將把貿易壁壘降到零，並且停止購買俄羅斯石油。先前因為德里拒絕停止從俄羅斯購買石油而被加徵的25%額外關稅，也將被取消。

就在印度和歐盟宣布，達成一項具有里程碑意義的貿易協議，結束了近20年來斷斷續續的談判，不到一周後這項消息就傳來。印度總理莫迪表示，他對於與美國達成協議感到「高興」。

川普在貼文中表示，他和莫迪通過電話，討論了貿易和俄烏戰爭等議題。川普表示，「莫迪同意停止購買俄羅斯石油，並且從美國、以及可能還有委內瑞拉購買更多石油。」川普還補充，應莫迪的要求，他立即同意了一項貿易協議，依據協議將會降低關稅，並且將印度的關稅和非關稅壁壘降到零。另外，川普說，莫迪承諾，購買價值超過 5,000 億美元的美國商品，包括能源、技術、農業和煤炭產品。自美國8月對印度商品加徵50%的關稅（而這是亞洲國家中最高的關稅）以來，美印貿易關係一直處於緊張狀態，其中包括與印度購買俄羅斯石油相關的25%的懲罰性關稅。一位白宮官員證實，作為協議的一部分，與俄羅斯石油相關的關稅將取消，其他關稅也將降低，使稅率降到 18%。