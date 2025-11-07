美印關係解凍？川普稱莫迪已停止購買俄油 明年有望出訪新德里

印度總理納莫迪（左）、美國總統川普（右）。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）於美東時間6日在白宮向記者聲稱，印度「已大致停止從俄羅斯進口石油」，且華府與新德里的貿易談判進展順利，若印度總理納莫迪（Narendra Modi）發出邀請，他有可能在明年出訪印度。

據《CNBC》報導，印美關係近幾個月來不斷惡化。其中美國課徵的高額關稅、10萬美元的H1B簽證申請費用、印度購買俄羅斯原油的政策，以及川普多次聲稱自己促成印巴停火等議題，都被視為新德里與華盛頓鬧翻的原因。尤其印度輸美產品目前還面臨高達50%的關稅，甚至高於中國的47%。

廣告 廣告

牛津經濟研究（Oxford Economics）東南亞研究主管赫爾曼（Alexandra Hermann）指出，「新德里與華盛頓的談判仍在進行，雙方都對年底前甚至未來數週內，達成貿易協議抱持樂觀態度。」

她表示，印度商品的關稅率有望從目前的50%降至20%，將使印度在關稅水平上與越南、泰國及菲律賓等亞洲國家相當。

赫爾曼補充，由於俄羅斯石油採購、農產品進口及對美國大規模投資承諾的限制，印度的基本關稅「可能無法降至日本和南韓的15%水平。」

上個月，美國對俄羅斯石油巨頭「俄羅斯石油公司」（Rosneft）及「盧克石油公司」（Lukoil）實施制裁，預計將於11月21日生效。此舉也導致印度與中國的煉油商已開始減少對俄羅斯原油的進口。

《路透社》6日報導稱，由於印度與中國的主要煉油商減少購買，俄羅斯原油在亞洲的布蘭特（Brent）基準價折讓幅度達到1年來最高。對此，「印度石油與天然氣部」（Ministry of Petroleum and Natural Gas，MoPNG）尚未立即對《CNBC》的詢問作出回應。

總部位於挪威奧斯陸的獨立能源研究和商業情報公司「Rystad Energy」亞太區石油與天然氣研究主管潘迪（Prateek Pandey）則分析：「從長遠來看，印度完全淘汰俄羅斯石油並不現實。」他指出，隨著俄羅斯原油折扣加深，「新德里秉持『經濟優先』的策略將面臨前所未有的考驗。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

英國海灘驚見巨型怪魚！居民嘆如電影生物 專家解答了

當母親的面把姊姊砍死 三重狠男「後悔了」移送地檢

女兒邀跳舞「媽媽竟讓他當爸」！43歲母竟與14歲舞伴產子 DNA揭驚人真相