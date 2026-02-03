美印關稅利多助攻！新台幣重返31.5字頭 中止連三黑、量縮回穩

隨著美印關稅底定，台股大漲，新台幣收31.57元、升值2分，中止連三黑。廖瑞祥攝



隨著美印達成貿易協議，美股止跌回升，激勵台股翻紅，新台幣兌美元匯率今（2/3）日一早先反映國際盤，短暫回落至31.6字頭後，在熱錢回頭下，匯價轉為彈升，午後外資和投信加大匯入，出口商連續兩天賣壓出籠，在買賣力道相互拉扯，央行僅提供流動性調節，終場收31.57元、升值2分，中止連三黑，總成交值量縮至21.395億美元。

美國總統川普宣布將對印度的對等關稅從25％降至18％，印度也將對美關稅與非關稅壁壘降至零，市場重拾樂觀情緒，加上美國供應管理協會（ISM）公布1月製造業PMI大幅上升至52.6，不僅優於市場預期，也結束先前連續26個月處於萎縮的走勢，市場持續消化新任聯準會（Fed）主席人選華許對金融市場的潛在影響。

在美印關稅拍板和最新經濟數據加持下，美股四大指數全面翻紅，而美元指數一度反彈至97.5附近，台股今日大漲571.33點，外資和投信雙雙買超。匯銀人士表示，新台幣匯率上午以貶值2分、31.61元開出，外資雙向操作、偏匯出，使得匯價呈現窄幅盤整，午後熱錢加大匯入力道，出口商也趕在低點拋匯，使得升幅擴大，最高觸及31.552元。

匯銀人士指出，相較於前兩個工作天，合計貶值2.63角，今日盤中雖有波動，但高低差僅7分左右，加上主要亞幣普遍走揚，央行僅進場調節，尾盤收在31.57元，中止連三貶，升值僅2分。隨著市場逐漸消化華許效應，以及美印關稅談判出爐，資金重返股市，若能延續這股動能，匯價將在31.4至31.6元間震盪。

根據央行統計，美元指數上升0.26%、歐元下挫0.32%，主要亞幣走升，韓元帶頭領漲、強升1.14%，星幣和人民幣分別漲0.28%、0.21%，新台幣小升0.06%，只有日圓下挫0.32%。

