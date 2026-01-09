美印關稅協議卡關 美商務部長：因為莫迪沒打電話給川普

美國商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)今天(9日)表示，印度與美國的貿易協議之所以卡關，是因為印度總理莫迪(Narendra Modi)未致電美國總統川普(Donald Trump)，敲定談判中的協議。

在美國與印度的貿易談判破局後，川普於去年8月把對印度商品的關稅升高至50%，為全球最高，其中包括為報復印度持續採購俄羅斯石油而加徵的25%關稅。

盧特尼克在由4名創投人士主持、聚焦商業與科技的美國Podcast節目「All-In」受訪時說：「一切都已準備就緒，只差莫迪打電話給(川普)總統。但他們對這麼做感到不自在。」他接著表示：「所以莫迪沒有打電話。」

川普本週稍早進一步向新德里施壓，警告說若印度不限制其俄羅斯石油進口，關稅可能還會再度上調。

在川普祭出最新警告後，印度盧比匯率跌至歷史新低，而美印貿易協議至今仍遲遲無法達成，也讓投資人感到不安。

盧特尼克補充，印度仍希望爭取華府先前提出，介於英國與越南之間的稅率，不過這項方案現在已經失效。越南輸美商品面臨20%稅率，英國則面臨15%關稅。

路透社先前報導，新德里與華府去年其實已非常接近達成貿易協議，但雙方溝通出現問題，導致談判破局。報導當時引述1名參與談判的印度政府官員指出，莫迪之所以未致電川普，是擔心在受到單方面主導的對話中陷入被動局面。