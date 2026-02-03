美印關稅協議有別台日韓 未對美投資

美國總統川普2日宣布，將印度輸美商品關稅調降至18%，路透報導指出，美國與印度的協議有別於與主要亞洲夥伴的協議，日本與南韓、台灣在協議中均承諾擴大對美國投資，但這次美印協議並未提及任何具體投資內容。

美國是印度最大出口市場，占印度出口商品近20%，因華府加徵關稅，印度成為去年新興經濟體中表現最差的市場。這次降稅顯著緩解新德里的壓力，稅率甚至比南韓、日本、印尼、越南、中國大陸等更優惠。

彭博資訊引述經濟學家指出，此舉將大幅提升印度取代中國成為製造樞紐的吸引力。

印度其實是最早與美國展開談判的國家之一，初期更不斷釋出很快就會達成協議的信號。但去年8月，川普以印度購買俄油為由，一口氣將印度關稅調高至50%。兩個月後，川普稱印度總理莫迪同意停購俄油。不過，彭博指出，當時缺乏明確貿易協議，印度煉油商仍持續向莫斯科採購便宜原油。

然而，美印貿易協議細節未明，包括印度煉油商究竟需要減少採購的具體幅度，及農產品進口與購買基改作物等問題，仍將帶來挑戰。

