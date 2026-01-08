美原油產量世界居冠 為何還想要委內瑞拉的石油？

美國總統川普（前中）於 1/3 日表示，他全程監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動。 （圖取自facebook.com/WhiteHouse）

[Newtalk新聞] 以生產頁岩油（Shale oil）為主的美國，是全球最大的石油生產國之一，產量比其他產油國家都多，為什麼美國總統川普及國務卿盧比歐（Macro Rubio）等美國政府官員認為，美國煉油廠還需要委內瑞拉的原油？

《華爾街日報》指出，雖然頁岩油開採熱潮，從西德克薩斯州（West Texas）和北達科他州（North Dakota）等地釋放大量石油，但這些往往不是美國煉油商所需要的原油類型。幾十年前，美國政府從普吉特海灣（Puget Sound）到德州海岸設計建置煉油廠，目的就是為加工從加拿大、墨西哥和委內瑞拉等國進口的較重、含硫量較高的原油。

「我們在墨西哥灣沿岸的煉油廠，在提煉這種重質原油的品質是世上最好的，而且世界各地都出現了重質原油短缺，所以我認為，若給予足夠的空間，私營企業將會有巨大的需求和興趣，」盧比歐周日（4 日）在《ABC News》的節目中提到。

報導指出，據美國燃料和石化製造商協會稱，美國約 70% 的煉油產能以重質原油為最佳燃料。這些煉油廠多集中在墨西哥灣沿岸，美國十大煉油廠中有 9 家位於該地區。近年來，委內瑞拉的石油產量大幅下降，其少掉的產量也多轉售給古巴、中國。隨墨西哥、委內瑞拉對美石油出口下降，煉油商轉而從加拿大進口其油砂重質原油，加國也大幅提高產量。如今，加拿大向美國煉油廠出口的石油量，超過了所有其他國際供應商的總和。

《路透社》報導指出，美軍今年初逮捕了委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，盧比歐周三（7 日）表示，美國對委內瑞拉有一項三階段計畫，首先將穩定該國局勢，其次是在復甦階段讓美國石油公司進入該國，最後才是監督權力過渡。

盧比歐說，川普政府即將敲定一項協議，取得 3,000 萬～5,000 萬桶的委內瑞拉石油，並以市價出售，並將所得用於委內瑞拉過渡至新政府。目前國際原油價格處於低基期，美國西德州原油報價約 55.99 美元／桶、布蘭特原油為 59.96 美元／桶。

美國煉油廠所使用的石油約有 40% 為進口，目的為獲得合適的原油比例，從而生產從汽油、柴油到航空煤油和瀝青等各種石油產品。自十年前原油出口禁令解除以來，美國過剩的石油被運往海外。此後，美國已成為世界上最大的石油出口國之一，向印度、中國、韓國和歐洲各地運送原油。

