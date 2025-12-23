美參眾兩院提跨黨派決議案挺日本 批中國藉「台灣有事」威嚇

日中關係示意圖。路透社



日本首相高市早苗的「台灣有事」發言引發中國反彈，導致日中關係惡化之際，美國參眾兩院跨黨派議員近日提出決議案，譴責中方行為具有威嚇性，要求北京停止類似行動並展開建設性對話，同時敦促川普政府與印太盟友共同應對。

高市早苗上月7日在眾議院預算委員會答詢時表明，「台灣有事」可能構成日本可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」後，引發北京當局強烈不滿，不僅呼籲民眾暫緩赴日旅遊，中國軍機更對日本自衛隊戰機進行雷達照射，導致日中關係陷入緊張。

日本放送協會（NHK）今日（12/23）引述美國眾議院跨黨派議員19日提交的決議案內容指，針對中國因高市早苗在國會答詢時提及「台灣有事」而提出抗議，導致日中關係惡化一事，決議案譴責中方行為具有「威嚇性」。

決議案也列出具體事例，同時要求中方停止類似行動並展開建設性對話，並敦促總統川普（Donald Trump）與印太地區盟友等國，共同應對中國在經濟與外交層面的威嚇舉措。

美國參議院外交委員會亞太小組主席芮基茲（Pete Ricketts）與民主黨資深參議員昆斯（Chris Coons）17日亦提出跨黨派決議案，譴責中國對日本的經濟、軍事和外交脅迫，認為高市早苗的言論並無不妥，讚揚日本正努力緩和緊張局勢，以應對中國的挑釁。

另一方面，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）19日在華府被問及中日緊張情勢時表示，美國仍堅定與日本、南韓等印太地區的盟友情誼，但同時也必須和中國持續合作關係。

