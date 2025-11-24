美參眾兩院火速通過 公開艾普斯坦檔案

11月18號，美國眾議院只有一票反對，壓倒性通過公布艾普斯坦檔案，參議院緊接著無異議通過。

艾普斯坦檔案透明法連闖兩關，強制司法部公開檔案，只有共和黨籍眾議員希金斯反對，理由是這項法案的執行方式，違反了美國250年來堅守的司法正義，會傷害幾千名無辜的證人、提出不在場證明的人，還有相關人士的家屬等。

川普一反過往態度 簽署法案公開檔案

川普19號就簽署了法案，指示司法部公開艾普斯坦檔案，一反他幾個月來的態度。

2025年7月，一小群美國跨黨派眾議員提出議案，想繞過議長強生排入議程，但川普發動支持者力擋，並稱公開檔案的提案是假議題。川普跟共和黨領袖擋了四個月，還是敗下陣來。

眾院公布桑默斯電聯 產學界紛紛切割

艾普斯坦檔案公開，也掃到很多公眾人物。前哈佛大學校長桑默斯宣布，不再參與公共活動，因為美國眾院監管委員會釋出幾千份檔案，包括他跟艾普斯坦來往的電郵。

眾議院公布兩人私人電郵後，產學界跟輿論界紛紛終止跟桑默斯的合作，桑默斯也表示深感羞愧。

