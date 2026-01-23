美參議員加勒戈訪台 將晉見總統副總統

（中央社記者吳書緯台北23日電）外交部今天指出，美國聯邦參議員加勒戈22日至24日訪問台灣，是今年首位訪台的美國國會議員，將晉見總統賴清德及副總統蕭美琴等政府高層，就台美經貿與安全關係及區域情勢等重要議題交換意見。

外交部發布新聞稿表示，加勒戈（Ruben Gallego，另譯：蓋耶哥）偕資深國會幕僚訪台，此行是加勒戈首度以聯邦參議員身分來訪，且是今年首位訪台的美國國會議員。近期台美完成關稅談判總結會議、台北－鳳凰城航線也順利啟航，加勒戈在台美關係達成多項重要里程碑之際訪台，更具指標意義。

外交部長林佳龍對加勒戈一行來訪表達誠摯歡迎，並感謝美國國會長期以具體行動展現對台灣的堅定支持。

外交部說明，加勒戈曾於2018年以美國聯邦眾議員身分訪台，多次表達對台美安全關係的高度重視，積極支持雙邊深化經貿合作、推動解決雙重課稅問題，並致力促成台北與亞利桑納州鳳凰城直航。

外交部表示，將持續在「總合外交」核心策略下，與美國國會及行政部門等各界攜手合作，深化台美緊密夥伴關係，促進台美共同利益，並進一步維護區域的和平、穩定與繁榮。（編輯：萬淑彰）1150123