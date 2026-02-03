美參議員失望立院在野黨刪國防預算 藍：甚感遺憾

（中央社記者劉冠廷台北3日電）美國參議院軍事委員會主席韋克爾表示，對台灣在野黨於立法院大幅刪減國防預算感到失望。國民黨今天回應表示，國民黨向來支持國防預算，對於韋克爾在資訊不充分情況下的發言，甚感遺憾。

共和黨籍的韋克爾（Roger Wicker）推文表示，看到台灣反對黨在立法院中大幅削減總統賴清德提出的國防預算，讓他感到失望，原本的預算提案是為急需的武器系統提供資金。鑑於中國威脅日益加劇，台灣立法院應該重新考慮。

廣告 廣告

國民黨發出新聞稿回應表示，國民黨向來支持國防預算，對於韋克爾在資訊不充分情況下的發言，甚感遺憾。美國總統川普預計4月訪問中國大陸，增進中美兩國互利合作，國民黨是降低兩岸緊張情勢、穩定區域局勢的開路先鋒。

國民黨指出，20萬國軍每月每人加薪新台幣3萬元，1個月60億元、1年720億元、8年6400億元，民進黨為何不同意。美國士兵平均月薪新台幣7萬元，士官長可月領31萬元，中士薪水比台灣的少將還高。

國民黨表示，請問韋克爾，美國士官的待遇比台灣的少將還多，軍人會有士氣嗎，能夠好好操作現代武器嗎，給軍人加薪不是最基本的需要嗎。韋克爾是不是應該用同樣標準要求民進黨，且美國國會會一次通過8年沒有內容的空白支票預算嗎。（編輯：林克倫、萬淑彰）1150203