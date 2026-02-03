美參議員批刪國防預算 藍遺憾在資訊不充分情況下發言

美國參議院軍委會主席韋克爾透過社群平台X指出，他對台灣在野黨在立法院大幅刪減國防預算感到失望。對此，國民黨文傳會認為韋克爾在資訊不充分情況下的發言，甚感遺憾，並提到國民黨修法讓軍人加薪，民進黨卻不同意編列預算，質疑韋克爾是不是該同樣標準要求民進黨。

國民黨強調，國民黨向來支持國防預算，對於美國參議員韋克爾在資訊不充分情況下的發言，甚感遺憾。美國總統川普預計四月訪問中國大陸、增進中、美兩國互利合作，國民黨是降低兩岸緊張情勢、穩定區域局勢的開路先鋒。

國民黨提到由在野黨主導的修法，讓20萬軍人每月每人加薪3萬，一個月60億，一年720，加年終800億新台幣，8年6400億。民進黨為什麼不同意？美國士兵平均月薪七萬台幣，士官長可月領31萬，中士薪水比台灣的少將還高。

國民黨反問韋克爾，當美國士官的待遇比台灣的少將多時，軍人會有士氣嗎？能夠好好操作現代武器嗎？給軍人加薪不是最基本的需要嗎？韋克爾會反對嗎？是不是應該用同樣標準要求民進黨呢？美國國會會一次通過8年沒有內容的空白支票預算嗎？

